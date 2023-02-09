屏東毛小孩樂園年底完工 將建構綜合型生命教育園區

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屏東縣政府為解決流浪犬貓收容空間不足問題，獲農委會補助逾新台幣2億元，打造占地3.7公頃的屏東縣立動物之家「毛小孩樂園」，預計112年底前完工啟用，完工後可收容犬500隻、貓80隻、野生動物留置270隻，將改善動物收容壓力、提升收容動物福利。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 112年2月9日

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（中央社記者李卉婷屏東縣9日電）屏東縣政府為解決流浪犬貓收容空間不足問題，獲農委會補助逾2億元，打造佔地3.7公頃的「屏東縣立動物之家－毛小孩樂園」，縣長周春米今天前往視察進度，估年底完工。

為解決流浪犬貓收容空間不足問題，縣府在民國107年啟動「屏東縣立動物之家－毛小孩樂園」規劃，原委託屏東科技大學的流浪動物收容中心，因流浪動物收容超過承載量，因此需要尋找新的地點收容流浪犬貓，尋覓土地歷經多時，幾經與民眾達成共識，落腳在麟洛鄉隘寮營區。

周春米表示，流浪動物收容一直是全台重要議題，除農委會支持外，縣府也自籌了新台幣4500萬元經費，期望能妥善解決流浪動物收容空間不足的問題，並納入動物福利考量，建構綜合型生命教育園區，改變一般民眾對鄰避設施的印象。

周春米指出，對於民眾反應麟洛公園附近流浪貓狗問題，已由農業處設置告示牌，呼籲民眾不要靠近。

屏東縣政府農業處發布新聞稿指出，斥資逾2億在麟洛鄉隘寮營區打造佔地3.7公頃具動物保護教育意義的綜合園區，預計完工後除了流浪犬貓收容，也提供野生動物救傷暫時安置、寵物行為訓練、醫療及民眾休憩等功能，工程去年9月動土，預計今年底前完工啟用，完工後可收容犬500隻、貓80隻、野生動物留置270隻，將改善動物收容壓力、提升收容動物福利。

另外，考量到用地歷經日本戰俘營年代，以及嚴鎖管制時期的特殊歷史意義，除原規劃動物保護收容功能外，也另籌650萬元在園區內打造1棟隘寮營區文物館，將以仿造原有建物外觀模式建造，加上園區內保留的既有崗哨、司令台及照壁等別具意義。

農業處說明，興建收容所本身就是結合動物收容，朝公園化方向規劃的綜合生命教育多功能園區，足以讓附近居民也喜歡前來從事休閒活動，加上近旁人工濕地公園就是個更大的休閒公園，由於鄰近麟洛交流道，交通便利，未來可望成為麟洛鄉的指標型多功能觀光景點，促進在地產業發展。（編輯：陳仁華）1120209