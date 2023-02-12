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月津港燈節吸客 黃偉哲認水岸工程功不可沒

2023/2/12 12:57（2/12 13:06 更新）
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台南月津港燈節12日進入最後一天展期，市府統計造訪遊客已超過85萬人次，認為基礎水岸工程功不可沒，是成功營造燈節美景的重要因素之一。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年2月12日
台南月津港燈節12日進入最後一天展期，市府統計造訪遊客已超過85萬人次，認為基礎水岸工程功不可沒，是成功營造燈節美景的重要因素之一。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年2月12日
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（中央社記者楊思瑞台南12日電）1月14日開展的台南月津港燈節今天進入最後一天展期，市府統計造訪遊客已超過85萬人次，台南市長黃偉哲指出，除了藝術創作帶來絕美能量，基礎水岸工程也功不可沒。

台南市長黃偉哲上午透過新聞稿指出，鹽水區是台南溪北（曾文溪以北）發展重點區域，絕美的月津港燈節、盛大辦理的蜂炮活動，都吸引許多民眾參與，在成功的節慶活動背後，除了感謝鹽水居民支持和藝術家的創作，各項土木、水利工程等場域營造基礎建設也功不可沒。

台南市水利局指出，改善鹽水區基礎排水建設以及水岸環境為施政重點，水利局執行的鹽水排水治理工程一期獲得2022年國家卓越建設獎肯定，而月津港水環境改善計畫、月津港水質改善及污水截流則在2021年就奪得國家卓越建設獎。

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台南市鹽水區公所指出，市府投入建設鹽水不遺餘力，如都發局提出的競爭型計畫「新營鹽水雙星拱月」，打造鹽水的水岸風貌，讓鹽水獲得2021年城鄉魅力大賞，而月津港的水岸步道計畫也奪得2022年建築園冶獎。

台南市政府指出，月津港燈節已成為全國性指標活動，展場和作品規畫具備國際水準，今年集結50組藝術團隊，展出75件作品，讓遊客享受與地景融合的光影，體驗國際級聲光藝術饗宴，也振興鹽水及周邊區域經濟發展。（編輯：黃世雅）1120212

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