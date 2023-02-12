雲林家扶籌備獎助學金 辦義賣會逾9萬元入帳

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雲林家扶中心每個新學期需籌備約新台幣500萬元作為家扶兒安心上學的助學金，開學在即，獎助學金尚缺200多萬元，12日舉辦義賣籌款。中央社記者姜宜菁攝 112年2月12日

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（中央社記者姜宜菁雲林縣12日電）雲林家扶中心每個新學期需籌備約500萬元作為家扶兒安心上學的助學金，由於款項尚缺200多萬元，雲林家扶中心今天舉辦義賣籌款，電音三太子與小丑尬場叫賣，半天義賣所得逾9萬元。

雲林家扶中心主任廖志文表示，每個新學期需籌備約新台幣500萬元作為家扶兒安心上學的助學金，眼見開學在即，獎助學金尚缺200多萬元。今天義賣所得逾9萬元。

廖志文指出，近年物價頻頻喊漲，籌募扶助兒少的獎助學金也愈發困難，邀請社會大眾一起愛心響應雲林家扶義賣活動，透過無窮世代義賣活動，遇見孩子無限可能。

美淳妍保養精品企業得知有義賣活動，捐贈1000片面膜，漢光農業送來150包青菜；現場叫賣聲此起彼落，虎尾鎮長丁學忠以行動表達支持，當場購買蔬菜並協助叫賣。

雲林家扶中心說，義賣現場不僅有廚具用品、衣服、玩具和健身器材等物品，還有民眾帶來白沙屯媽祖的背包、平安符、小神衣與大家結緣。

雲林家扶中心督導歐厚成指出，「幸福兔gather」無窮義賣由家扶學子楊湘芸化為電音三太子帶動民眾將愛分享，小丑帶來精彩表演讓民眾看得笑哈哈，而家扶學子吳健豪獻藝武術表演，炒熱義賣會場現場氣氛。（編輯：黃世雅）1120212