社宅傳再辦動工典禮挨批 竹市府：包商祈福活動

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（中央社記者魯鋼駿新竹市12日電）新竹市議員楊玲宜指出，社宅「中雅安居」去年辦過動工典禮，13日還要再辦動工典禮，新竹市長高虹安作秀、市府亂花錢。市府表示，明天是營造商舉辦祈福儀式，市長受邀觀禮。

新竹市政府日前於通訊軟體LINE的媒體群組中通知高虹安公開行程，指稱高虹安將於13日出席新竹市首座社會住宅「中雅安居」開工祈福。

楊玲宜昨天在臉書（Facebook）發文指出，新竹市首座社會住宅「中雅安居」在去年10月已舉辦動工典禮，同一個工程13日竟要再辦理動工典禮，高虹安作秀、新竹市政府亂花錢。

對此，新竹市政府發言人施淑婷今天發布新聞稿表示，「中雅安居」營造廠商將於明天上午舉行開工前的祈福儀式，祈求工程順利平安，市政府為受邀單位，高虹安將出席觀禮，市府並未支付任何費用。

施淑婷指出，「中雅安居」去年10月由國家住宅及都市更新中心舉辦開工典禮後，並無進行任何施作，營造廠商去年12月申報將於13日開始全面動工，材料及工務所將陸續進駐。

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一名營造業者接受中央社記者電訪表示，通常建築工程會在正式開工前舉辦「動土開工儀式」，向神明祈求人員平安工程順利；當工程進行到主結構體將完成時，會舉行「上梁儀式」；接下來就是直到建築完工啟用。

某工程統包業者說，有時大型工程或公共工程為達宣傳效果，可能會先邀請地方仕紳、政要出席記者會；當工程要正式動工前再舉辦正式祈福儀式，「作法因人而異」。（編輯：戴光育）1120212