澎湖國際海上花火 觀音亭公廁擬3月底前開放使用

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社澎湖縣13日電）馬公觀音亭休憩園區北側公共浴廁將辦理整修，工期卡在花火施放期間，澎湖縣長陳光復今天實地會勘後，其中公廁部分整修要在3月底前完工，以方便使用，否則將延至9月才進行整修。

陳光復今天在副縣長林皆興、秘書長蔡淇賢等人陪同下前往會勘觀音亭休憩園區北側公共浴廁整修情形，並聽取旅遊處長陳美齡與農漁局長陳高樑就觀音亭花火期間活動出入口、緊急疏散等規畫與公共浴廁整修報告。

陳光復表示，觀音亭是澎湖國際海上花火節、泳渡澎湖灣、燈光藝術節及風浪板競賽等場域，出入人口眾多，務必要做好人員進出疏散標示與緊急救護等規畫。對於公廁，若一定要整修，承包商趕在3月底青年節完工就施作，否則工程就順延至9月再進行。

陳高樑表示，馬公觀音亭休憩園區北側公廁，建築物設備老舊且維修頻繁，造成使用者不便，澎湖林務公園管理所去年10月通過整修墊付，並發包修繕，自15日起至6月15日辦理浴廁整修工程，工期預計120天，期間還調用流動廁所備援，卻因整修期卡在花火節期間，引發地方各界不同聲浪，陳光復在親自視察後作了部分調整，讓花火如期，公廁也得以開放民眾使用。

陳美齡表示，澎湖國際海上花火節今年與迪士尼合作，推出「迪士尼100週年奇幻慶典」為主題，將自4月20日至6月15日在馬公觀音亭施放，並預計在4月13日試放，其中觀音亭主場則規畫有觀音亭斜坡、籃球場階梯、青年活動中心、第一賓館與澎湖海事旁通道等5處出入口和緊急疏散與救護等動線，至於其他離島5場次也都如期施放，由各鄉公所排定時程。（編輯：黃世雅）1120213