鄧麗君70歲冥誕 雲林辦紀念活動人聲樂團獻唱

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（中央社記者蔡智明雲林縣14日電）一代歌后鄧麗君今年70歲冥誕，為紀念優秀的「雲林女兒」，縣府25日在虎尾舉辦系列紀念活動，邀請「SONAR 聲吶人聲樂團」獻唱鄧麗君經典歌曲，歡迎鄉親一起逛市集、聽音樂。

雲林縣文化觀光局今天舉辦記者會，邀請「SONAR 聲吶人聲樂團」現場獻唱鄧麗君經典歌曲「甜蜜蜜」，宣布2月25日下午2時至晚上8時在虎尾央廣戶外廣場舉辦「70閃耀鄧麗君-甜蜜蜜市集音樂會」，傳唱鄧麗君名曲喚起歌迷對她的思念，並推廣雲林在地物產。

鄧麗君出生在雲林縣褒忠鄉，2020年雲林縣政府訂1月29日為鄧麗君日，每年縣府都會舉辦紀念活動。文觀處長陳璧君表示，今年為鄧麗君70歲冥誕，特別擴大辦理紀念活動，25日邀請許多歌手為活動獻聲，由SONAR 聲吶人聲樂團、葉柔、林家安、林芝誼、樂耕農輪番演出。

另外，邀請在地社區、小農、文創業者一起參與，開創專屬雲林的特色市集，讓遊客在懷舊的虎尾場域除了體驗雲林豐富的物產與文化底蘊，並可享受音樂饗宴。

陳璧君說，活動當天只要名字有「麗」或「君」並穿著粉紅色上衣，即可獲得甜蜜小禮1份，限量100份，發完為止。（編輯：郭諭儒）1120214