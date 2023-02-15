台東中日友好紀念碑文遭破壞 民眾嘆不尊重歷史

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（中央社記者盧太城台東縣15日電）台東知名景點鯉魚山下老人會館內，「台東縣中日友好親善和平紀念碑」上面碑文遭破壞，縣政府表示將會盡力保存和復原。

近40年歷史的台東縣長青老人活動中心（老人會館），將於2月17日拆除重建，為留住建築演變的軌跡和城市印象，台東縣長饒慶鈴今天陪著長輩做最後巡禮，用鏡頭記錄景物變遷，也記錄老人會的服務精神。

饒慶鈴提到，建物拆除後將新建樂齡社福大樓，預計民國113年底完工，提供完整的長者福利資源，搭配新建兒少家庭福利館、青少年福利服務中心等，營造台東全齡友善的環境。

會館內有一塊「台東縣中日友好親善和平紀念碑」，台東縣政府規劃保留；不過，上面的碑文遭人刻意塗上白漆，讓人無法看到建碑的意義。

在老人會館舊址出生的台東民眾陳允萍，趕在拆除前多次前往尋找過去記憶，今天接受中央社記者電話訪問說，印象中紀念碑上有碑文，最近發現碑文「不見了」，但仔細看，碑文被人家故意用油漆刷過去，隱約還是可以看到上面有一些字。

陳允萍說，仔細摸索和推測碑文，大致上寫著，日本二次大戰戰敗後，當時在台東的日人感念蔣中正以德報怨不殺之恩，並自組了一個組織在1991年（民國80年）透過當時台東縣議會議長李忠憲在老人會館設立了一個紀念碑。

他說，碑文被漆成白色，不讓人看到這段過去和歷史，「這就有點不尊重歷史了，這樣子的做法是不適宜的」過去的歷史無論是好或是不好，都有保存下來被後人供奉或是檢討的價值和必要，粗暴的摧毀並無法彰顯意識形態的正確與否，將那段過去保存下來或許更能讓後世能夠以史為鏡，而知得失興替。

台東縣政府社會處長陳淑蘭表示，17日要開始拆除老人會館，這塊紀念碑會先移到空地保存，等新大樓蓋好後會找適合的地方安置讓它繼續見證歷史。至於碑文部分會再進一步了解，如果確實有碑文會盡力讓它復原保存。（編輯：黃世雅）1120215

近40年歷史的台東縣長青老人活動中心（老人會館），將於17日拆除重建，為留住建築演變的軌跡和城市印象，台東縣長饒慶鈴（前排左5）15日陪著長輩做最後巡禮並合影留念。中央社記者盧太城台東攝 112年2月15日

台東知名景點鯉魚山下老人會館內的「台東縣中日友好親善和平紀念碑」，碑文遭人故意用白色油漆刷過去。中央社記者盧太城台東攝 112年2月15日