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台中獲中央經費補助 多個風景區優化113年完工

2023/2/15 16:55（2/15 18:16 更新）
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台中市政府觀光旅遊局獲得交通部觀光局經費補助，優化大坑登山步道群，規劃以「一步道一特色」為主軸，打造更舒適的休憩區。（市府提供）中央社記者趙麗妍傳真 112年2月15日
台中市政府觀光旅遊局獲得交通部觀光局經費補助，優化大坑登山步道群，規劃以「一步道一特色」為主軸，打造更舒適的休憩區。（市府提供）中央社記者趙麗妍傳真 112年2月15日
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（中央社記者趙麗妍台中15日電）台中市觀旅局為優化大坑登山步道群、大甲鐵砧山風景特定區、大安濱海樂園及潭雅神綠園道等，向中央爭取經費今年獲交通部核准，中央地方各自負擔，預計明年全部完工。

台中市政府觀旅局今天發布新聞稿指出，為優化大坑登山步道群、大甲鐵砧山風景特定區、大安濱海樂園及潭雅神綠園道等，去年底向中央爭取經費，今年初獲得交通部觀光局核准，中央補助新台幣7457萬5000元，市府配合款8242萬5000元。

觀旅局說明，大坑風景區將規劃以「一步道一特色」為主軸，結合既有設施營造各步道專屬特色，改善環境、形塑場景意象、營造觀光路廊及優化景點設施等方式，強化步道相對的文化及自然地景，並修繕風動石步道群的縱橫向主要節點串聯、整建次要節點及既有基礎老舊設施，突顯大坑風景區步道的辨識度及自明性。

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關於海線風景區，觀旅局指出，整合「桂花泉登山步道」，優化既有鐵砧山登山步道路線，以「全齡友善休憩步道」為目標，改善步道及營造亮點；大安濱海樂園以「景觀生態保育」為主軸，增加遊憩節點設施，並透過植栽養護，加強防風定沙，將海沙保留，營造親子空間及休憩環境。

延續潭雅神綠園道自行車道的完整性，以「花之道」為主題，改善終點大雅中科公園景觀，包含修繕設施、景觀綠美化和塑造休憩景點，打造特色自行車道。（編輯：陳仁華）1120215

#台中市觀旅局
#大安濱海樂園
#潭雅神綠園道
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