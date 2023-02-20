花東天然環境優種植咖啡占全台2成 縣府力促黑金產業

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（中央社記者李先鳳花蓮縣20日電）隨著飲品習慣西化，國內咖啡相關產業的產值逐年提升，花蓮縣政府積極輔導農友發展咖啡產業，舉辦相關講習助農有精進管理，盼地方農業多元發展，開創出「黑金」產業。

根據農糧署東區分署資料，東部地區咖啡種植面積約231公頃，占全台咖啡種植面積約20%，經輔導咖啡農友進行有機、友善栽培，有機驗證面積達133公頃，占在地咖啡種植面積近6成；其中花蓮縣種植咖啡面積約78公頃。

咖啡樹大多生長在南北回歸線間，台灣有北回歸線橫跨，位於亞熱帶與熱帶交界地區，多雨多山且陽光充足，是適合咖啡樹生長的優質地區。為發展精品咖啡，農政單位導入專業輔導、開辦相關課程，花蓮及台東分別自民國106及108年起辦理在地精品咖啡評鑑活動，建立花東咖啡口碑及品牌。

花蓮縣政府表示，花蓮先天占有土地環境無工業污染的天然優勢，鼓勵農友投入咖啡種植生產，朝向友善、有機發展，打造國產、低碳足跡、永續的咖啡產業。縣府近年也積極投入資源，培植農友烘焙技術、辦理評鑑等；在行銷方面，更是帶領農友前進參加國內每年的咖啡展，讓農友交流接觸國內外產業與產品，提升競爭力。

茶改場台東分場助理研究員潘宣任指出，近來國內在咖啡作物發生的「咖啡果小蠹」是主要的果實害蟲，會危害咖啡植株上果實以及採收後的生豆。此蟲以咀嚼式口器於咖啡果實鑽食小圓孔，雌蟲進入果實的胚中取食產卵，卵孵化後幼蟲持續鑽食，並容易受真菌感染，被果小蠹危害的咖啡豆除本身失去經濟價值外，也會造成後製成品的風味影響。

花蓮縣動植物防疫所長周黃得榮說明，咖啡除了「咖啡果小蠹」蟲害外，也常見有真菌性疾病，如咖啡炭疽病、銹病、褐眼病、煤煙病等，蟲害像是粉介殼蟲、硬介殼蟲、黃綠介殼蟲、椿象、東方果實蠅等。

周黃得榮表示，目前國內作物有害生物管理是綜合多種防治方法，主要是在建立友善的作物栽培環境、降低化學農藥的暴露風險、提升作物品質以及農產品食用安全，打造兼顧人類與田間有益生物的永續環境。（編輯：黃世雅）1120220