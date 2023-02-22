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北市府地下停車場樓梯堆雜物 議員指恐影響疏散

2023/2/22 14:43（2/22 15:31 更新）
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台北市議員鍾佩玲表示，北市府大樓地下停車場往地面層的2處樓梯，堆雜物像儲藏室，地下停車場為防空避難地點，若遇災害恐影響疏散。（鍾佩玲辦公室提供）中央社記者劉建邦傳真 112年2月22日
台北市議員鍾佩玲表示，北市府大樓地下停車場往地面層的2處樓梯，堆雜物像儲藏室，地下停車場為防空避難地點，若遇災害恐影響疏散。（鍾佩玲辦公室提供）中央社記者劉建邦傳真 112年2月22日
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（中央社記者劉建邦台北22日電）台北市議員鍾佩玲表示，北市府大樓地下停車場往地面層的2處樓梯，堆雜物像儲藏室，地下停車場為防空避難地點，若遇災害恐影響疏散。北市府今天指出，已清除雜物，並加強巡查。

民進黨台北市議員鍾佩玲發布質詢資料表示，民眾關注建物安全，但台北市政府卻發生市政大樓的地下1樓往地面層的樓梯間堆雜物狀況，且有安全門出入口未開啟等情形，若發生災害，恐影響洽公市民及公務員安全。

她說，北市市政大樓的地下停車場往地面層的2處樓梯，梯間放置各項雜物，包含推車、纜線等，根本就是儲藏室，地下停車場為北市府員工防空避難地點，放置雜物可能影響疏散狀況。

她指出，市政大樓的安全門也出現未開啟狀況，若真的發生災害，僅能從市政大樓大門疏散，恐讓市民或公務員花更多時間逃離，要求北市府應訂定各機關公共安全自我檢核標準作業程序，維護市府員工安全。

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台北市公共事務管理中心對此回應，市政大樓地下停車場此區確實有堆放雜物狀況，經瞭解後是機關整修施工時在樓梯暫放物品，現已全部清除。

公管中心表示，未來每週將加強1次巡檢，避免類似情形再發生，放雜物的2處樓梯，是直通市政大樓的戶外，不影響人員通行與避難，但確實有不妥狀況，會加強管理，後續若巡查人員發現有堆雜物狀況，會通知相關單位立即清除。（編輯：張銘坤）1120222

#北市府大樓
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鍾佩玲
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