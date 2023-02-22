行銷國產魚 漁業署聯手中市飯店推美食

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農委會漁業署22日攜手台中酒店業者推出國產海鮮季活動，漁業署長張致盛（左3）表示，這次以春夏盛產的龍膽石斑、午仔魚及鱸魚為主打，推出多道美味料理，鼓勵國人多多採購國產魚。中央社記者郝雪卿攝 112年2月22日

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（中央社記者郝雪卿台中22日電）中國禁止台灣多項水產品輸入，農委會漁業署今天聯手台中李方艾美酒店推出國產海鮮季，漁業署長張致盛表示，這次以春夏盛產的龍膽石斑、午仔魚及鱸魚為主打，推出多道美味料理。

張致盛、台中市新聞局長鄭照新、台中魚市場董事長李煥湘今天一起出席在李方艾美酒店舉行的國產魚促銷活動，張致盛在會中與主廚示範多道魚料理，包括現烤午仔魚一夜干、三杯龍膽石斑等，歡迎民眾多多採購國產魚。

張致盛指出，午仔魚肉質鮮嫩，過去以外銷為主，大約9成都外銷，而台灣對龍膽石斑的養殖技術受肯定，鱸魚也是國產魚，國產魚的保鮮、營養都比進口魚還好，現在這3種魚在國內市場供應增加，民眾可多採購食用，也可以來飯店享用，或是買回家自己料理。

李煥湘表示，台中魚市場是中部地區最大漁獲集散地，現在每天拍賣的魚類，其中國產魚占近5成，現撈魚不到2成，其餘是進口魚，仍以國產魚為主要拍賣魚種。

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台中魚市場總經理黃瑞呈指出，台中魚市場成立漁獲直營中心「販魚所」，新鮮漁獲經拍賣即進行清鱗、去內臟、冷凍包裝後直接上架販售，省去一般批發與零售間的距離，民眾第一手採買後回家簡單處理，即可吃到海鮮的鮮甜風味。

台中李方艾美酒店總經理約翰．白瑞福（John Beresford）指出，國產魚的品質非常好，搭配不同國家的特色醬汁展現不同風味，歡迎大家於3月1日到6月30日海鮮季的活動期間到酒店來，國產魚可以讓大家吃得滿足。（編輯：謝雅竹）1120222