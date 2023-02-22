更多編輯台推薦新聞：
紐時：拜登閃電訪問基輔 與蒲亭對抗白熱化
國際

紐時：拜登閃電訪問基輔 與蒲亭對抗白熱化

書摘／台積電不設計晶片奠定根基 張忠謀儼然數位時代古騰堡
產經

書摘／台積電不設計晶片奠定根基 張忠謀儼然數位時代古騰堡

新出土化石證明大滅絕後僅百萬年海洋恢復生機 顛覆科學界認知
科技

新出土化石證明大滅絕後僅百萬年海洋恢復生機 顛覆科學界認知

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
主計總處下修今年經濟成長率至2.12% 估CPI升破2%
首頁 / 地方

行銷國產魚 漁業署聯手中市飯店推美食

2023/2/22 16:22（2/22 16:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
農委會漁業署22日攜手台中酒店業者推出國產海鮮季活動，漁業署長張致盛（左3）表示，這次以春夏盛產的龍膽石斑、午仔魚及鱸魚為主打，推出多道美味料理，鼓勵國人多多採購國產魚。中央社記者郝雪卿攝 112年2月22日
農委會漁業署22日攜手台中酒店業者推出國產海鮮季活動，漁業署長張致盛（左3）表示，這次以春夏盛產的龍膽石斑、午仔魚及鱸魚為主打，推出多道美味料理，鼓勵國人多多採購國產魚。中央社記者郝雪卿攝 112年2月22日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中22日電）中國禁止台灣多項水產品輸入，農委會漁業署今天聯手台中李方艾美酒店推出國產海鮮季，漁業署長張致盛表示，這次以春夏盛產的龍膽石斑、午仔魚及鱸魚為主打，推出多道美味料理。

張致盛、台中市新聞局長鄭照新、台中魚市場董事長李煥湘今天一起出席在李方艾美酒店舉行的國產魚促銷活動，張致盛在會中與主廚示範多道魚料理，包括現烤午仔魚一夜干、三杯龍膽石斑等，歡迎民眾多多採購國產魚。

張致盛指出，午仔魚肉質鮮嫩，過去以外銷為主，大約9成都外銷，而台灣對龍膽石斑的養殖技術受肯定，鱸魚也是國產魚，國產魚的保鮮、營養都比進口魚還好，現在這3種魚在國內市場供應增加，民眾可多採購食用，也可以來飯店享用，或是買回家自己料理。

李煥湘表示，台中魚市場是中部地區最大漁獲集散地，現在每天拍賣的魚類，其中國產魚占近5成，現撈魚不到2成，其餘是進口魚，仍以國產魚為主要拍賣魚種。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台中魚市場總經理黃瑞呈指出，台中魚市場成立漁獲直營中心「販魚所」，新鮮漁獲經拍賣即進行清鱗、去內臟、冷凍包裝後直接上架販售，省去一般批發與零售間的距離，民眾第一手採買後回家簡單處理，即可吃到海鮮的鮮甜風味。

台中李方艾美酒店總經理約翰．白瑞福（John Beresford）指出，國產魚的品質非常好，搭配不同國家的特色醬汁展現不同風味，歡迎大家於3月1日到6月30日海鮮季的活動期間到酒店來，國產魚可以讓大家吃得滿足。（編輯：謝雅竹）1120222

#張致盛
#李煥湘
#李方艾美酒店
張致盛
解除黃牌革新有成 百艘漁船落實卸魚申報獲表揚班班吃石斑可換好食材？漁業署：依約只能買石斑
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族