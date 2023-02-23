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雲林農特產行銷國際 縣府4月新加坡參展

2023/2/23 15:56
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（中央社記者姜宜菁雲林縣23日電）雲林每年有200公噸的蔬果行銷到新加坡，縣府為打通國際市場，將首次參加4月新加坡國際食品展設立雲林館，並規劃雲林蔬菜節，希望將雲林縣的蔬果和家禽商品推上國際。

雲林縣政府農業處長魏勝德今天告訴中央社記者，雲林縣府參加東京國際食品展已有多年，雲林縣長張麗善今年3月將率隊前往，同時從4月開始外銷鳳梨到日本，直到產期結束，預計外銷25個貨櫃，讓日本的消費者品嘗鳳梨酸甜滋味。

不過根據雲林縣農業處統計，雲林縣每年有200公噸的蔬果行銷到新加坡，今年初外銷高麗菜、茂谷柑等農產品，市場反應熱絡，且新加坡國內沒有農業，蔬果仰賴國際貿易，縣府評估有市場開發的潛力，去年底決議首次參加今年4月新加坡國際食品展。

魏勝德表示，雲林縣府會在新加坡國際食品展設置雲林館，屆時會有雲林蔬果和家禽加工業者會展售相關商品，縣府另規劃雲林蔬菜節，盼此行可以打開新加坡和馬來西亞的通路。

他說，除了日本、新加坡和馬來西亞的市場，縣府針對港澳等國家規劃跨境電商，接下來將開發韓國市場。

雲林縣農業處指出，近年中國大陸市場受到很大挑戰，也受到很大威脅，去年起已將市場轉向其他國家，參加東京和新加坡的國際食品展，打通國際市場，為雲林蔬果外銷邁出一大步。（編輯：謝雅竹）1120223

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