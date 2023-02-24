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金門議會次團 訴求中央成立離島永續發展委員會

2023/2/24 12:40
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（中央社記者黃慧敏金門縣24日電）由金門縣議員洪成發擔任總召，以及副議長歐陽儀等人，聯合國民黨和無黨籍共10名議員，今天成立跨領域監督政團，訴求中央整合澎金馬成立「離島永續發展委員會」。

「金門縣議會國民黨暨跨領域監督政團」上午在議會副議長室舉行成立大會，發表「團結務實、守護金門」4大問政理念，呼籲中央比照原住民委員會成立「離島永續發展委員會」，整合澎金馬等離島作妥適資源分配與發展規劃。

擔任發言人的無黨籍議員董森堡表示，金門、馬祖和澎湖3離島占中央預算補助比重甚大，金門每年受中央補助預算近50%，甚至挹注於縣府預算的金酒公司收入90%在台灣市場，依賴程度更是不言可喻。過去，行政院成立「離島建設基金」受理各項離島計劃基補助，但基金沒有定額的預算基準，基金數字更逐年下降，危及離島民生建設。

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建議中央整併廢除金馬聯合服務中心、離島建設指導委員會等機構，另外成立「離島永續發展委員會」，針對金馬澎等離島特性，規劃永續發展策略，協助離島醫療、交通等各項重大預算正常化；進一步作為離島行政作業統一對接窗口，減少離島地區行政單位需對口北、中、南不同單位情形。此外，兩岸透過海基、海協兩會對口，就3個離島島嶼地位進行對談，討論成立離島特別行政區或經貿專區的可能。

「金門縣議會國民黨暨跨領域監督政團」是繼「金門縣議會跨黨派問政聯盟」、「金門縣議會無黨籍聯盟政團」後的另個議會次級團體，由7名國民黨籍與3名無黨籍議員組成。（編輯：孫承武）1120224

#離島永續發展委員會
#金門縣
#洪成發
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