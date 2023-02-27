桃警保護行人 路口執法舉發增加近4倍

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（中央社記者吳睿騏桃園27日電）桃園市警局交通警察大隊今天表示，為保護行人安全，針對「車輛行經行人穿越道未禮讓行人、行人違規」列為取締重點，今年截至26日已舉發814件，較去年同期舉發案，增加近4倍。

桃園市警局交通警察大隊上午發布新聞稿表示，根據1月1日至2月26日期間統計，車輛不停讓行人及行人違規已舉發814件，較去年同期舉發的167件，增加近4倍，為改善行人用路安全，已針對重點交通執法部分增加了「加強路口執法」項目，在易發生行人事故地點加強編排勤務攔查取締。

經過交通警察大隊分析，桃園市轄內易發生行人事故地點，例如中壢區中山東路二段與幸福街口、新中北路與榮民路口及平鎮區金陵路二段1巷口等，警方將加強編排勤務取締汽機車不停讓行人違規，另外，也會針對行人未依規定穿越道路等違規加強執法。

警方指出，除員警現場攔停舉發並即時教育導正違規人觀念外，也在桃園區中正路與復興路口及長壽路與三民路口，設置未禮讓行人執法設備，可自動偵測不停讓行人違規，以距離行人行進方向一個車道寬（約3公尺）以內，及前懸已進入行人穿越道上為取締認定基準。（編輯：張銘坤）1120227