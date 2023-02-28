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專訪／檢驗檢查部分負擔可望擱置 石崇良：健保署要先抑制浪費
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花蓮飼養比特犬逾300隻 3/1起未辦登記列管開罰

2023/2/28 17:42（2/28 17:46 更新）
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花蓮縣動植物防疫所28日指出，經統計縣內飼養比特犬計有357隻，數量居被列管6類攻擊性犬種之冠，依規定，3月1日起飼主若未辦寵物登記將開罰。（花蓮縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 112年2月28日
花蓮縣動植物防疫所28日指出，經統計縣內飼養比特犬計有357隻，數量居被列管6類攻擊性犬種之冠，依規定，3月1日起飼主若未辦寵物登記將開罰。（花蓮縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 112年2月28日
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（中央社記者李先鳳花蓮縣28日電）花蓮縣動植物防疫所指出，國內去年增列比特犬為攻擊性犬種，經統計縣內飼養比特犬357隻，依規定3月1日起未辦登記列管者將開罰。

花蓮縣動植物防疫所發布資訊表示，農委會修正「指定禁止飼養輸入或輸出之動物」，增列比特犬為禁止飼養或輸入的動物，並公告自民國111年3月1日開始生效。

依公告，若逾112年2月28日仍未辦理比特犬寵物登記者，將依動物保護法第26條規定可處新台幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰。

花蓮縣動植物防疫所長周黃得榮今天指出，目前國內共列管獒犬、阿根廷杜告犬、紐波利頓犬、日本土佐犬、巴西菲勒犬及比特犬等6類攻擊性犬種。

他表示，縣內這6類犬隻登記列管數量，比特犬357隻、獒犬79隻、紐波利頓犬1隻，阿根廷杜告犬、日本土佐犬及巴西菲勒犬無人登記飼養。此外，花蓮縣目前並無登記比特犬的繁殖業者。

周黃得榮指出，在111年3月1日前已飼養比特犬的飼主，盡速攜帶所飼養的犬隻至動防所進行寵物登記，並提供飼養證明，包括狂犬病牌、就醫紀錄等。另外，飼主、飼養地點、資料變更或犬隻死亡時，也須向動防所申報。

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他表示，依規定於111年3月1日以前有經營比特犬繁殖的業者，可將此日前擁有的比特犬做為種犬繼續繁殖並販售，但依規定7年內最多只可以生7胎，且生下來的比特犬隻不能再繁殖，倘有違法繁殖者，依法將處以10萬以上、300萬元以下罰鍰，並令其停止營業；拒不停止營業者，按次處罰。

花蓮縣政府呼籲飼主，比特犬已列為攻擊性犬隻，出入公共場所或公眾得出入場所，應由成年人伴同，並以長度不超過1.5公尺的繩或鍊牽引，以及須戴不影響散熱透氣口罩，或以具備防曬及通風功能的金屬製堅固箱籠裝載。違者可依動物保護法處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。（編輯：戴光育）1120228

#周黃得榮
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