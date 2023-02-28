台中秋紅谷黑天鵝寶寶超萌 吸引民眾湖邊欣賞

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台中市西屯區秋紅谷公園的一對黑天鵝2月下旬迎來5隻小天鵝，台中市建設局28日表示，每天都有數千人前來觀賞可愛的小天鵝以及黑天鵝一家悠遊景象。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 112年2月28日

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（中央社記者郝雪卿台中28日電）台中市西屯區秋紅谷公園的一對黑天鵝2月下旬迎來5隻小天鵝，模樣萌翻了，台中市建設局今天表示，每天都有數千人前來觀賞，黑天鵝一家7口的幸福模樣羡煞旁人。

秋紅谷公園的湖裡最近經常看到一對黑天鵝帶著5隻黑天鵝寶寶悠遊在湖裡，台中市建設局長陳大田透過新聞稿表示，這些可愛的黑天鵝寶寶最近成為市民和遊客們最愛到訪的迷人景點。

陳大田指出，每天都有數千人前來湖邊欣賞，在陽光下拿起專業攝影機拍攝照片，許多人也趁著228連假的最後一天，帶著家人和朋友前來秋紅谷，一睹這些萌鵝寶的風采。

他也提醒市民及遊客，前往秋紅谷觀賞黑天鵝的時候，能夠保持距離，不要靠近棲息地，同時也不要餵食黑天鵝，保持湖泊的水質清潔，讓這些可愛的鵝寶寶們健康成長，保持生物多樣性和生態平衡，一起愛護自然，保護這片美麗的湖泊和黑天鵝的家園。

建設局指出，民眾除了到秋紅谷公園欣賞黑天鵝外，即將開賽的「2023世界棒球經典賽（WBC）」將於3月5日、6日在台中洲際棒球場舉辦熱身賽，A組預賽3月8日登場，歡迎全國朋友一起到台中，為中華隊加油。（編輯：卞金峰）1120228