防治獼猴危害農作物 雲林電圍網補助提高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁雲林縣28日電）防治台灣獼猴危害農作物，林務局及雲林縣政府今年提高補助架設電圍網，最高可補助新台幣12萬6082元，並增加咖啡、鳳梨，盼減少農民損失。

雲林縣林內鄉、古坑鄉及斗六市每年柳丁、柑橘等果樹產季，都會傳出台灣獼猴危害農作物事件。林務局及雲林縣政府去年起擴大補助架設電圍網措施，盼減少農民損失。

雲林縣農業處長魏勝德今天表示，在不傷害野生動物前提下設置電圍網，入侵果園的台灣獼猴碰觸時僅會受驚嚇及痛感，不需長時間駐點看守，即可達阻攔效果，降低農民與野生動物的衝突。

魏勝德說，古坑是咖啡重點栽培區域，縣府積極向林務局爭取列入，所以今年申請條件除原有的釋迦、柑橘類、檬果、水蜜桃、梨、柿及其他果樹，也增加咖啡和鳳梨。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

雲林縣農業處發布新聞稿，擴大辦理的「補助地方政府輔導農民辦理防治台灣獼猴危害農作計畫」，改依農地面積大小換算資材經費，架設面積達2公頃（含）以上者，最高可補助12萬6082元，以往最高補助額度為4萬5000元，補助金額提高近3倍。

雲林縣政府農業處指出，施作土地不限於私有地，若土地是向國有財產署承租者，只需再檢附國有耕地放租租賃契約影本。因補助件數有限，請農民在今年3月31日前檢具相關資料向當地公所或農會提出申請，如有疑問，可洽詢縣府農業處森林保育科。（編輯：郭諭儒）1120228