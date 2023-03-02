加速鳳梨鮮果利用 高市啟動獎勵加工採購
2023/3/2 12:37（3/2 12:46 更新）
高雄市農業局2日表示，將啟動鳳梨獎勵加工採購，自2月至8月底前將採購1000公噸鳳梨進行果品加工，加速鳳梨鮮果利用，助產銷穩定，維持農民收益。（高雄市農業局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年3月2日
（中央社記者蔡孟妤高雄2日電）高雄鳳梨已進入產季初期，高雄市農業局啟動鳳梨獎勵加工採購，自2月至8月底前將採購1000公噸鳳梨進行果品加工，加速鳳梨鮮果利用，維持鳳梨價格穩定。
全台鳳梨收穫面積約為7185公頃，高雄鳳梨收穫面積約959頃，占全國13%。高雄今年鳳梨生產量約5萬1093公噸，主要產區集中在大樹、內門、大寮及鳥松等區，產季從3月底持續到6月。
中國2年前禁台灣鳳梨進口，高雄市農業局人員今天接受中央社記者訪問表示，高雄鳳梨果品，已透過獎勵外銷制度、擴大國內行銷通路，與加工提升農產價值3策略並進，並辦理鳳梨獎勵加工採購，助產銷穩定，維持農民收益。
高雄市農業局表示，高雄鳳梨已打入日本、新加坡等國際市場，今年3月市府將前進日本東京食品展，推展高雄鳳梨與蜜棗等農特產加工品。國內行銷通路部分，除透過大賣場設置專區販售，也鼓勵高雄市學校午餐食用，去年88校響應。
此外，近年也發展各式鳳梨加工品，包括急速冷凍鳳梨外銷日本、鳳梨果粒醬、鳳梨酵素飲及冷凍乾燥鳳梨果乾等，並於2月公告辦理鳳梨獎勵加工採購，預估收購數量1000公噸。
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農業局指出，市府已與3家食品加工廠合作，鳳梨鮮果製成果乾、果餡及果汁等加工品。截至2月底已收購131公噸，鳳梨加工使用新鮮果品，有助產銷穩定。
農業局表示，將致力擴大高雄農產國際行銷通路，分散風險，確保高雄農民最大利益。高雄市去年透過拓展外銷，獎勵加工，國內共同運銷、產地直售與學校營養午餐融入在地食材等作法，達成鳳梨鮮果使用5684公噸。（編輯：卞金峰）1120302
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