蛋價引爆營養午餐調價潮 北市多校112學年度喊漲

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台北市多所學校112學年度將調漲營養午餐價錢。圖為台北市一間國小學童為同學打飯。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳昱婷台北7日電）雞蛋批發價近期調漲創新高，台北市多所學校已向家長調查意願，確定112學年度開始調漲營養午餐價錢。有學校指出，食材成本上漲是普遍性問題，蛋價只是漲價的引爆點。

台北市教育局訂有營養午餐費調價機制，學校辦理下一學年度午餐招標時，由各校午餐供應委員會提需求、廠商報價，再由委員會進行成本分析，如有漲價需求要先調查家長意願，達到7成問卷回收、6成家長同意，才可依調整價格辦理招標，單次調漲以新台幣10元為限。

教育局統計，台北市111學年度有17%辦理午餐招標的學校同意漲價，漲幅為2至10元，調整後高中最高餐費70元、國中小65元。

信義區多所國小已在調查家長調價意願，有校長指出，學校維持50元的餐費多年，為了讓學生吃得更好，其實校內家長想漲價想很久了，只是區域內每所學校家長的經濟能力不一樣，所以至少3年來都凍漲。

這名校長向中央社記者表示，今年不只是蛋，大環境普遍物價上漲，所以校內家長都願意從新學年度開始調漲10元餐費，等區域內其他學校都調查完後，就會依共同意見招標。

北投區清江國小校長劉國兆說，食材價格上漲是全國性問題，團膳業者成本每年都在增加，所以在調查區域內學校意願後，打算從已維持4年的55元餐費調漲到60元。

但劉國兆指出，即便調漲也不代表業者就會願意來投標，因為蛋價只是凸顯食材成本上漲問題的嚴重性，「這就是大環境的問題，蛋價只是引爆點而已」。

台北市國小學生家長會聯合會總會長官雲說，這幾年物價、人事成本都在上漲，大多數家長都認同應配合大環境增加餐費，才能保障孩子的用餐品質。

教育局表示，經主動向午餐供應廠商了解供蛋情形，目前學校雞蛋料理供應次數仍屬正常，食材廠商也會優先供應學校所需食材，教育局將持續關注學校午餐蛋品供應情況，並視情況提供經費協助、啟動應變機制，確保學生午餐營養均衡與健康。（編輯：蕭博文）1120307