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業者稱營養午餐恐漲價 新北教育局：要8成家長同意

2023/3/7 19:11（3/7 21:21 更新）
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圖為國小學生戴帽子、口罩及手套幫忙盛營養午餐。（中央社檔案照片）
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（中央社記者王鴻國新北7日電）新北市餐盒食品公會理事長魏聖哲說，因蛋及雞肉等食材成本增加，學校下學期營養午餐即將招標，價格面臨調漲壓力；教育局表示，要8成以上家長同意後報教育局核定才可能調整。

魏聖哲指出，受到雞蛋及雞肉等食材價格上漲，使得各家提供學校營養午餐的成本增加，「缺蛋只是壓垮駱駝最後一根稻草」，使得下學期營養午餐面臨調漲壓力。

他表示，這學期雖受限契約無法漲價，但隨著5月間將進行下學年度的招標，團膳業者已陸續跟學校溝通，下學期恐調整價格 。

魏聖哲指出，由於食材供貨商陸續傳來蛋、雞肉數量吃緊的消息，而他所經營的團膳公司負責40多所學校營養午餐，最近就接獲供貨商通知，下週整體雞蛋供貨量可能少了4000顆，甚至有團膳業者因買不到部分食材，使得菜單常需變動，但菜單的變動都需事先送經學校同意，操作上，都讓業者很頭痛。

他表示，不僅雞蛋供應吃緊，就連雞肉也不易叫貨，缺蛋只是雞肉缺少的前兆。偏鄉學校的家長普遍反對調漲營養午餐，但都會區的家長比較能接受業者成本增加的事實及調整價格的需求。

教育局對此表示，營養午餐價格因地因校制宜，授權學校午餐費用可向家長調查討論，依民主程序決議調價 。學校也會進行營養午餐成本與調價分析。

教育局表示，經調查分析午餐成本後，將送校內午餐供應委員會討論，並決議是否辦理意願調查，調查上要經過8成以上家長同意，以及經各校午餐會議開會決議，才能提報教育局核定後，始得調整午餐價格。至於弱勢學生午餐補助是依各校午餐費用核實補助，不受學校午餐調價影響。（編輯：李錫璋）1120307

#教育局
#魏聖哲
#新北市餐盒食品公會
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