新北勞工局：餐飲業、新設立事業單位列重點輔導

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（中央社記者王鴻國新北7日電）新北市政府勞工局今天公布，餐飲業、新設立事業單位列年度勞動條件重點輔導對象，協助業者發現問題癥結、督促遵守勞基法等法規，減少不諳法令導致違規遭處罰的情況。

勞工局勞動檢查處科長陳均銘向中央社記者表示，餐飲業及新設立事業單位是列法律遵循輔導重點對象，而不是勞檢的重點對象，主要是餐飲業是年度勞資爭議陳情案件比例較高的行業，而新設立事業單位更可能因規模較小，未設有管理勞工的專職人員。

他表示，這些重點輔導的行業可能是一人公司或找親友來管理人事，甚至可能比照隔壁商家的管理模式來套用，以至於對勞動法令不熟悉，面對勞檢時常因違規遭罰，其中以加班費的計算最易發生違規，一經查獲就是處新台幣2萬元以上100萬元以下罰鍰。

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勞工局發布新聞稿表示，今年除了優先鎖定的餐飲業，另外更選列新設立事業單位作為法律遵循輔導的重點對象，依111年統計，新北市轄內新設立公司及商業登記家數就達1萬7000多家，其中許多是新手雇主。

勞工局表示，為讓業者在設立初期，就能對勞動法令有初步認知，勞工局將加強宣導及專人輔導，期待透過「先宣導、後入場」的方式，協助企業發現問題癥結、督促遵守法令，減少因不諳法令導致違規受罰的情況。（編輯：李錫璋）1120307