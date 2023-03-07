更多編輯台推薦新聞：
WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
運動

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

獨家／奈良美智「朦朧潮濕的一天」 4/1起台灣巡展10年
文化

獨家／奈良美智「朦朧潮濕的一天」 4/1起台灣巡展10年

李維拉讚前隊友王建民懷抱夢想 可惜跑壘受傷「生涯就不一樣了」
運動

李維拉讚前隊友王建民懷抱夢想 可惜跑壘受傷「生涯就不一樣了」

聯合國邁出重大一步 提新方法監測全球溫室氣體
國際

聯合國邁出重大一步 提新方法監測全球溫室氣體

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
不斷更新／經典賽巴拿馬4局上接連安打 台灣0比5落後
首頁 / 地方

台中郭王會捐1.3公噸白米 嘉惠4關懷據點長者

2023/3/7 16:27（3/7 16:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
宗教團體台中郭王會為發揚保安廣澤尊王救世濟民精神，捐贈1.3公噸白米，7日動用貨車載運，並發動志工協助送往大雅、橫山、西寶、大楓里等4處關懷據點，預計嘉惠310多名長者。（吳呈賢服務處提供）中央社記者趙麗妍傳真 112年3月7日
宗教團體台中郭王會為發揚保安廣澤尊王救世濟民精神，捐贈1.3公噸白米，7日動用貨車載運，並發動志工協助送往大雅、橫山、西寶、大楓里等4處關懷據點，預計嘉惠310多名長者。（吳呈賢服務處提供）中央社記者趙麗妍傳真 112年3月7日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中7日電）宗教團體台中郭王會為發揚保安廣澤尊王救世濟民精神，捐贈1.3公噸白米，透過台中市議員吳呈賢牽線，提供大雅、橫山、西寶、大楓里等4個關懷據點，嘉惠310多名長者。

郭王會今天動用貨車運來上百包白米，重達1.3公噸，發動志工協助運送到大雅、橫山、西寶、大楓里等4處關懷據點，這4處關懷據點供餐310名長輩，平均每月消耗上百公斤百米。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

西寶里長劉孝民表示，物價上漲，讓募集物資更加困難，感謝郭王會捐贈白米，讓據點能持續供餐給社區長輩；大雅里長李玲珍說，現在蛋價上漲，最缺的是雞蛋。

吳呈賢表示，相傳廣澤尊王事母至孝，郭王會為發揚百善孝為先的美德，捐贈白米給社區關懷據點，以減少主食支出，豐富其他菜色的供應，也希望能拋磚引玉，號召各界加入敬老愛心行列，妥適照顧鄉里長輩；部分白米則捐贈大雅派出所。（編輯：謝雅竹）1120307

#郭王會
#吳呈賢
#郭王
吳呈賢
台中大雅第6公墓113年遷葬 將變身公園
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族