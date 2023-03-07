台中郭王會捐1.3公噸白米 嘉惠4關懷據點長者

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（中央社記者趙麗妍台中7日電）宗教團體台中郭王會為發揚保安廣澤尊王救世濟民精神，捐贈1.3公噸白米，透過台中市議員吳呈賢牽線，提供大雅、橫山、西寶、大楓里等4個關懷據點，嘉惠310多名長者。

郭王會今天動用貨車運來上百包白米，重達1.3公噸，發動志工協助運送到大雅、橫山、西寶、大楓里等4處關懷據點，這4處關懷據點供餐310名長輩，平均每月消耗上百公斤百米。

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西寶里長劉孝民表示，物價上漲，讓募集物資更加困難，感謝郭王會捐贈白米，讓據點能持續供餐給社區長輩；大雅里長李玲珍說，現在蛋價上漲，最缺的是雞蛋。

吳呈賢表示，相傳廣澤尊王事母至孝，郭王會為發揚百善孝為先的美德，捐贈白米給社區關懷據點，以減少主食支出，豐富其他菜色的供應，也希望能拋磚引玉，號召各界加入敬老愛心行列，妥適照顧鄉里長輩；部分白米則捐贈大雅派出所。（編輯：謝雅竹）1120307