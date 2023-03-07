北捷4/9一日限定寵物專車免關籠 限量30組中小型犬貓

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（中央社記者陳怡璇台北7日電）台北捷運響應國際寵物日，4月9日首推一日限定「寵物專車」活動， 寵物全程佩戴胸背帶及牽引繩，可與飼主一起在車廂內自由探索，13至19日報名，限量30組名額。

台北捷運新聞稿表示，與動保處響應國際寵物日，首度推出寵物專屬列車，4月9日將從象山站直達圓山站；列車啟動後，寵物全程佩戴胸背帶及牽引繩，可與飼主一起在車廂內自由探索。

活動開放30組名額，對象為中、小型犬貓，每組最多4人、最多可攜帶2隻寵物，報名後將由動保處審查，符合資格者才可參加。3月13日上午10時起至3月19日開放報名。

北捷表示，活動收費比照寵物車搭捷運規定，中、小型寵物車不需另行購票，飼主及同行親友依現行乘車票價收費。

北捷說，為維護車內秩序，犬、貓將分乘不同車廂，每節車廂間安裝寵物柵欄，飼主須全程將寵物繫上胸背帶、牽引繩，寵物專車配有獸醫及寵物行為訓練師隨行；參加活動前，須完成寵物登記及疾病預防注射（如狂犬病等），並事先施以除蚤預防藥物。

北捷指出，「寵物專車」活動結束後將進行列車全面清潔，才會重返線上提供載客服務。而寵物專車的終點圓山站外也有寵物市集可逛，網羅毛孩們食衣住行，歡迎民眾帶著「主子」們一起搭捷運、逛市集。

北捷表示，平時中、小型寵物車可比照一般隨身行李乘車，不限時段、車站、閘門進出，且不須額外購票；大型寵物車進站時，則購買人車合一、不限里程的「攜帶寵物車單程票」，即可輕鬆穿梭淡水信義線、松山新店線、中和新蘆線及板南線各站，不過台北車站、大安站、南京復興站、忠孝新生站、忠孝復興站除外。（編輯：張銘坤）1120307