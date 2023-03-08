高捷及輕軌為台灣隊加油 持經典賽票券免費搭

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高雄捷運推出「輕軌少女隊與蜜柑站長為台灣隊加油」活動，凡世界棒球經典賽台灣隊出賽日，包括8、10、11、12日4天，持當日場次有效票券，可當日不限次數免費搭乘捷運跟輕軌。（高雄捷運公司提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年3月8日

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（中央社記者蔡孟妤高雄8日電）高捷歡慶通車15週年，將推出「高捷柑心為你」系列活動，其中「輕軌少女隊與蜜柑站長為台灣隊加油」率先登場，台灣隊出賽當天，歡迎民眾持當日經典賽場次票券，免費搭捷運及輕軌，再轉搭高鐵等前往台中為台灣隊加油。

高雄捷運紅線2008年3月9日營運通車，同年9月14日橘線通車。高雄捷運公司今天發布新聞稿表示，為歡慶高捷通車15週年，將推出「高捷柑心為你」系列活動，由高捷貓站長蜜柑擔任活動代言人，感謝乘客一直以來的支持與鼓勵。

高雄捷運公司指出，「高捷柑心為你」系列熱身活動，將由「輕軌少女隊與蜜柑站長為台灣隊加油」起跑，凡世界棒球經典賽台灣隊出賽日，包括8、10、11、12日4天，持當日場次有效票券，可當日不限次數免費搭乘捷運跟輕軌。

此外，高捷商品館9日至12日推出消費不限金額贈送精美小禮，送完為止；4月1日美麗島站將推出主題彩繪列車首航及主題車站活動，主題車站持續至6月30日；日本京阪電鐵也將推出台日友好「高捷X京阪電鐵」集章送禮等活動。

高雄捷運公司表示，高雄捷運歷經多年戮力經營，原已轉虧為盈，並在2019年達到日均運量17.9萬人次高峰，但在2020年起COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響下運量受到重大衝擊，在2021年日均運量甚至跌至10.2萬人次。

在此期間，高捷公司除與市府共同推出各類行銷活動刺激運量回流，並在開發附屬事業與勞務顧問服務等項目努力提高營收佔比，穩定公司永續經營。

高雄捷運公司表示，去年疫情趨緩，捷運日均運量回到11.1萬人次，今年度將以日均運量提升至14萬人次為努力目標，盼早日再達運量高峰。（編輯：陳仁華）1120308