台東建農垃圾掩埋場火燒3天 種種問題燒進議會

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台東市建農垃圾掩埋場228連假火燒3天，相關問題燒入台東縣議會，有議員要求調查失火原因，也有議員要求祭出重罰。圖為2月26日建農掩埋場燃燒情況。中央社記者盧太城台東攝 112年3月8日

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（中央社記者盧太城台東縣8日電）台東市建農垃圾掩埋場228連假火燒3天，相關問題今天燒入台東縣議會，有議員要求調查失火原因，也有議員要求祭出重罰。

台東建農里垃圾掩埋場大火燒3天，火勢雖然已撲滅，但相關問題及爭議燒進台東縣議會。台東縣議臨時會今天審查台東縣環保局的提案，包括縣議員黃碧妹、王文怡、張全馨嵐、潘貴蘭、陳志峰、王姷力、簡維國、林參天、張國洲、陳政宗都談到垃圾和大火問題。

陳志峰認為議會之前通過建農掩埋場監視系統的設置提升，就是希望預防有人刻意或不小心點燃到垃圾，以利後續究責，但這次火燒，顯然監視系統沒有發揮預期效果，民眾當然會質疑。

林參天說，火燒造成空汙是事實，環保局就應開罰，「哪有要分是不是故意或非故意才來決定開罰與否」，那對於農民燒稻草就開罰，豈不是標準不一，以後都說不是故意的，就不必受罰了。

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林參天也質疑這場火「燒得不單純」，他要求消防局和台東縣警察局要當作刑案調查，提出調查報告，「總不能垃圾場經常無端火燒」。

縣府環保局長郭建成會後接受媒體聯訪表示，建農掩埋場火燒原因，目前消防局持續調查中，若調查鑑定結果屬市公所疏失導致火災發生造成空汙，會依空汙法32條最高處新台幣500萬元罰鍰，環保局絕對不會隱瞞或鄉愿。（編輯：陳仁華）1120308