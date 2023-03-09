蘭嶼垃圾場暫存容量剩10天 環署補助處理經費解危機[影]

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（中央社記者盧太城台東縣9日電）台東離島蘭嶼垃圾幾近爆滿，目前暫存容量僅剩10天；環保署全額補助今年度垃圾處理經費，台東縣議會昨日通過由台東縣政府先行墊付，解燃眉之急。

台東縣議會目前召開臨時會，昨天審查行政院環保署補助清運蘭嶼垃圾的新台幣1431萬元經費的台東縣政府先行墊付款提案，包括蘭嶼當地縣議員黃碧妹，以及陳政宗、簡維國、潘貴蘭等縣議員都質詢環保局長郭建成，要求儘快解決蘭嶼垃圾危機。

簡維國說，根據環保署資料，蘭嶼垃圾場的總堆積量是3.9萬立方公尺，目前只剩下41立方公尺的容量，換算每天產生約4噸垃圾量，只能再放約10天，環保局除要儘快因應外，也要有垃圾減量方法；綠島也面臨相同問題。

潘貴蘭說，蘭嶼島上垃圾爆滿，環保局要加速清運，同時島上垃圾場也要再增人手來處理。

「整個垃圾場幾乎沒有地方可放」，黃碧妹說垃圾不僅堆積如山，還緊鄰海邊，颱風來了可能會被拉到海裡，對海洋造成生態破壞，4月後蘭嶼又要進入旅遊旺季，環保局應有作為。

黃碧妹進一步問，今年環保署全額補助今年度的清運預算1431萬元，能處理多少垃圾。

郭建成今天接受中央社記者訪問表示，環保署補助的1431萬元經費可處理1500公噸垃圾，相當於每年垃圾的2.5倍，因此除解決今年的垃圾外，還有多於能量清理目前累積的垃圾，感謝台東縣議會通過台東縣府先行墊付行政院環保署的補助款，環局會立刻加速兩離島垃圾清運到台東焚化場處理，同時繼續推動源頭垃圾減量。（編輯：陳仁華）1120309