捷運三鶯線周邊交通成夢魘 卓冠廷會勘以3階段改善

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民進黨新北市議員卓冠廷（右2）9日前往會勘捷運三鶯線工程鶯桃路沿線交通情形，由於當地重要幹道鶯桃路遭施工圍籬占道，車禍頻傳，會勘後除達成提早拆除圍籬共識，也將分3階段改善當地交通。（卓冠廷提供）中央社記者高華謙傳真 112年3月9日

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（中央社記者高華謙新北9日電）新北議員卓冠廷今天說，捷運三鶯線周邊交通成夢魘，尤其重要幹道鶯桃路遭施工圍籬占道，車禍頻傳。卓冠廷與相關單位會勘達成共識，除了提早拆除圍籬，周邊交通將以3階段改善。

卓冠廷今天發布新聞稿表示，新北鶯歌區鶯桃路是鶯歌的主要幹道之一，更是鶯歌居民往返桃園最主要的道路之一，隨鳳鳴地區快速發展，使用性也越來越高。但捷運三鶯線工程施工後，鶯桃路遭占據2線道，導致車禍頻傳，居民苦不堪言。

為此，卓冠廷今天上午與鶯歌永吉里長林茂哲邀請新北市政府捷運工程局、交通局、養護工程處、鶯歌區公所、三峽警分局等各單位前往捷運三鶯線鶯桃路沿線會勘。

卓冠廷表示，捷運局原定規劃9月才完成捷運墩柱兩側工程，應考量民眾便利性及安全性加速進行，並在暑假結束前完成，讓孩子安心上學。

捷運局三鶯工務所則說，這段工程正在安排中，將加速進行，並提早在今年8月正式完成並拆除圍欄。

卓冠廷也要求新北交通局及鶯歌區公所，針對事故好發巷口研議標線及號誌的改善作為，同時要求三峽警分局在通勤時間協助加派人力，維護道路安全。

卓冠廷說，新北市整體人行空間不足，在近年已演變成「行人地獄」，捷運規劃必須同時思考改善周邊環境。卓冠廷與施工單位討論後達成共識，捷運局將以「3階段」為鶯歌居民改善，第1階段先完成人行道規劃設計，第2階段將沿線電桿下地，第3階段完成沿線人行道設置。（編輯：張銘坤）1120309

民進黨新北市議員卓冠廷（前右）9日與鶯歌區永吉里長林茂哲一同邀請新北市相關單位到捷運三鶯線工程鶯桃路沿線會勘。（卓冠廷提供）中央社記者高華謙傳真 112年3月9日