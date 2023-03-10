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花蓮議長控傅崐萁將縣府資源納為己用 傅駁斥

2023/3/10 19:26
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（中央社記者張祈花蓮縣10日電）花蓮議長張峻指控，立委傅崐萁把縣府資源納為己用，直接找縣府局處科長辦會勘；議會也接獲陳情，花蓮縣府執行勞動部安心上工也有「立委保障名額」。傅崐萁辦公室及縣府皆否認。

張峻透過個人臉書、地方報紙刊登「傅立委竟把花蓮縣政府升格為行政院，佔據經費資源」一文，指控花蓮唯一一席區域立委，沒有善盡職責向中央爭取地方建設，反而下令服務處主任找縣府各局處科長、技士辦理各項基層會勘，擠壓議員和民代的日常服務工作。

張峻認為，下屆立委選舉將到，花蓮縣府切斷議員和民代建議案，將行政資源挹注給傅崐萁立委服務處，傅崐萁把花蓮縣政府原本就經費短缺、所剩無幾的資源佔為己用。

張峻指出，花蓮議會接獲民眾陳情，連花蓮縣府執行勞動部為疫情實施的安心即時上工計畫都有「立委保障名額」，傅崐萁立委服務處向特定里長要到數名安心上工名額，保障可以錄用，縣府幫立委收買人心，以特定對象施惠轉換成選票，嚴重侵害及擠壓弱勢族群的求職權利。

對此，傅崐萁立委服務處晚間發布澄清稿指出，安心即時上工計畫是中央預算、中央政策，立法委員爭取名額、依法監督是合情、合理、理所應當，對於涉貪民代無端地抹黑攻擊不值得回應。

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花蓮縣府也發布澄清稿指出，安心即時上工計畫執行單位是勞動部各地區就業服務機構，符合條件的民眾可向就業服務機構登記，經面試後會推介至縣府、鄉鎮公所或各級學校等單位，工作津貼及防疫津貼都是中央經費。

對於張峻指控傅崐萁把花蓮縣府資源納為己用，花蓮縣府強調，各級民代各司其職，千萬不要因有心人士混淆是非，而受到指鹿為馬的不實言論所影響。（編輯：黃世雅）1120310

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