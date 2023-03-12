高市偏鄉巡迴犬貓絕育 增設醫療服務站免費諮詢

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高雄市動物保護處12日在大樹區舉辦偏鄉巡迴犬貓絕育三合一活動，活動完成165隻犬貓施打狂犬病疫苗、26隻打晶片辦寵物登記，80隻犬貓完成絕育手術。（高雄市動物保護處提供）中央社記者林巧璉傳真 112年3月12日

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（中央社記者林巧璉高雄12日電）高雄市動物保護處今天在大樹區舉辦偏鄉巡迴犬貓絕育三合一活動，不少民眾帶著家中毛小孩參與；動保處表示，今年活動增設動物醫療服務站，提供免費醫療諮詢、付費診療服務等。

動保處發布新聞稿表示，活動在大樹區竹子寮靶場舉行，現場除了提供犬貓絕育、狂犬病疫苗及晶片施打服務外，也增加醫療服務站。

動保處長葉坤松表示，偏鄉缺乏動物醫療資源，飼主在飼養犬貓過程中，除了寵物登記、狂犬病疫苗施打、絕育等基本飼主責任外，也可能面臨毛小孩疾病照護或飼養衛教上的需求；為提升動物福祉，活動中另聘請臨床獸醫師、設置動物醫療諮詢站、擴大動物醫療項目。

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活動完成165隻犬貓施打狂犬病疫苗、26隻打晶片辦寵物登記，80隻犬貓完成絕育手術。葉坤松提醒，家中犬貓若沒有絕育，容易引發行為偏差、意外懷孕或生殖系統疾病等問題，嚴重可能致命，為了毛孩健康最好都要結紮。

動保處表示，現行動物保護法明文規定，特定寵物（犬、貓）飼主應為寵物絕育，未替寵物絕育且未申請免絕育管理說明，或未申報繁殖需求而繁殖寵物者，可處新台幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰，經限期改善仍未改善者得按次處罰。（編輯：陳仁華）1120312