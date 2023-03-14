高市稽查旅宿房價 4業者抬高售價將開罰

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（中央社記者蔡孟妤高雄14日電）高雄近期演唱會多，為杜絕不肖旅宿業者趁機哄抬房價，市府觀光局近日聯合消保官稽查房價，查出鹽埕及新興區4家業者抬高售價有超出備查房價情形，將依規定開罰1萬元至5萬元。

高雄市觀光局今天新聞稿表示，高雄2至4月陸續有新好男孩、西城男孩、BLACKPINK及五月天等樂團舉辦演唱會，帶動旅宿業住房需求，為保障消費者權益，杜絕不肖業者趁機哄抬房價，觀光局近日聯合消保官展開房價稽查。

觀光局長高閔琳說，9、10日會同市府消保官執行房價稽查專案，共查出鹽埕區3家及新興區1家業者抬高售價有超出備查房價情形，將依規定開罰新台幣1萬元至5萬元。後續仍會加強稽查頻率與次數，以維護高雄市觀光形象。

觀光局指出，依據旅館業管理規則、民宿管理辦法規定，旅館業應將客房價格報請地方主管機關備查，且不得收取高於備查客房價格。若向旅客收取高於備查的房價，依據「發展觀光條例」規定，將視情節輕重，主管機關得令限期改善或處1萬元以上、5萬元以下罰鍰。

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觀光局呼籲旅宿業者訂定合理的備查房價，勿任意哄抬售價，違者將依法裁罰。觀光局也提醒遊客，出遊訂房前可利用台灣旅宿網（taiwanstay.net.tw）或向觀光局查詢業者是否為合法旅宿業及所核定的房價。

觀光局表示，消費者若有消費爭議問題，可透過行政院消保處線上申訴系統提出申訴及直撥「1950」專線諮詢，或向高雄市觀光局反映（07-7409802）。（編輯：郭諭儒）1120314