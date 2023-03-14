口罩解封 中市百貨週年慶搶攻美麗商機

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隨著COVID-19疫情趨緩，台中市中友百貨14日宣布週年慶即將開打，並邀請藝人李千娜（中）前來代言。中央社記者郝雪卿攝 112年3月14日

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（中央社記者郝雪卿台中14日電）疫情趨緩，口罩解封，台中市多家百貨業者今天宣布週年慶活動將開跑，在國人逐漸卸下口罩之際，預期化妝品需求增加，業者都鎖定化妝品加碼優惠，搶攻美麗商機。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，口罩措施也逐漸解封，在疫情期間遭受衝擊的百貨業，如今守得春暖花開，多家百貨今年1到2月營業額都呈現成長，業者趁勢追擊，今天各自召開記者會宣布週年慶活動即將開跑。

中友百貨歡慶31週年，今天邀請藝人李千娜代言，她在記者會中提到自己平時喜歡用的化妝品牌及美食，歡迎大家可以多多選購及享用。

中友百貨店長陳俊華說，1到2月業績成長近4%，週年慶活動16日起開放全館預購，23日正式開打，預估這個檔期目標挑戰新台幣15.6億元，較去年同期成長3.6%。

廣三SOGO百貨全館感謝祭於15日開跑，店長許振立表示，將針對美妝保養品、家電、寢具等推出優惠組合吸客，整檔業績目標挑戰14.5億元，年成長17%。由於疫情趨緩，原本委託華威影城經營的影城，因疫情而停業，也將於10月重新開幕，並改為自營。

台中大遠百店長藍卓成表示，1到2月業績成長約17%，其中一線精品更成長逾2成，不受國人出國影響，即將開跑的2023美麗購物節VIP預購16日啟動，為母親節檔期提前搶攻美麗商機，預估目標挑戰41億元，成長10%。（編輯：謝雅竹）1120314

隨著COVID-19疫情趨緩，台中市百貨業14日宣布全館感謝祭即將開跑，在口罩解封後，業者推出美妝品優惠組合吸客。中央社記者郝雪卿攝 112年3月14日