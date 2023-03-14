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台中巨蛋追加預算34億 盧秀燕：現在不做以後更辛苦

2023/3/14 18:30（3/14 18:36 更新）
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台中市政府擬追加台中巨蛋預算新台幣34億元，市長盧秀燕（中）表示，如這次追加沒通過，保證無法發包、保證流標，市場行情大家都知道，市府如可通過追加，將加速發包，同時一定要開工；物價、水電價都還在漲，如果沒把握這次機會，以後會更辛苦。中央社記者趙麗妍攝 112年3月14日
台中市政府擬追加台中巨蛋預算新台幣34億元，市長盧秀燕（中）表示，如這次追加沒通過，保證無法發包、保證流標，市場行情大家都知道，市府如可通過追加，將加速發包，同時一定要開工；物價、水電價都還在漲，如果沒把握這次機會，以後會更辛苦。中央社記者趙麗妍攝 112年3月14日
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（中央社記者趙麗妍台中14日電）台中市政府追加台中巨蛋工程預算新台幣34億元，市長盧秀燕表示，此次追加預算沒通過，保證無法發包、保證流標，水電物價齊漲，要跟時間賽跑，不然以後更辛苦。

台中市議會今天召開定期會，多名市議員關心台中巨蛋進度。民進黨籍市議員陳雅惠指出，盧市府上任4年孵不出一顆「蛋」，連任後又辦理追加億元的預算，如果4年前不擋下民間投資，相信台中巨蛋已經順利完工營運。

民進黨籍市議員謝佳宜則說，台中巨蛋6次流標，原因營建物價調整上漲，市府在111年5月細設完成、設計團隊提出成本分析及估算時即已知情，原預算規模無法蓋成台中巨蛋，市府仍在去年的公辦政見會中表示台中巨蛋正在招標，預計年底動工，根本欺騙市民。

國民黨市議員劉士州則說，台中巨蛋追加預算34億元，預算增幅52%，看似很多，其實比較起新竹大車站108%、台南安平港89%、新竹市立體育場142%，漲幅比起來台中不算多，但還是希望經費追加能反應品質，儘速開工。

盧秀燕表示，中央及其他縣市工程，都比台中增加倍數預算，市府是用最保守算法估計，如這次追加預算沒通過，保證無法發包、保證流標，市場行情大家都知道，市府如可通過追加，將加速發包，同時一定要開工；物價、水電價都還在漲，如果沒把握這次機會，以後會更辛苦。

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運動局長李昱叡表示，台中巨蛋自108年開始規劃，陸續完成細部設計，並依規公告招標，但營建市場陸續遇到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、烏俄戰爭、缺工缺料、物價上漲等議題，影響廠商投標意願，今年追加預算34億餘元，盼能吸引廠商加入，目標今年開工。

運動局以文字補充，台中巨蛋完工後，可舉辦國際運動賽事、藝文展演、集會等多功能使用；主場館可提供1萬5500觀眾席位，符合籃球、排球、羽球、網球及5人制足球場等國際比賽的標準場地，並滿足展覽、集會、各式表演（演唱會）活動的需求。（編輯：黃世雅）1120314

#台中市
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