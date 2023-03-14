中風男為愛復健 白色情人節醫院求婚步紅毯

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苗栗縣60歲陳姓男子（前右）因腦中風影響語言及肢體能力，為向陪伴29年的女友求婚，他努力復健，透過醫護團隊協助，14日順利開口求婚成功，在眾人見證祝福下，兩人牽手走紅毯、完成結婚儀式。（苗栗縣大千醫院提供）中央社記者管瑞平傳真 112年3月14日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣14日電）苗栗縣60歲陳姓男子年初腦中風影響語言及肢體能力，他為能向陪伴29年的女友求婚，努力復健，透過醫療團隊協助，今天白色情人節圓夢求婚成功，牽手步上紅毯完成結婚儀式。

苗栗縣大千醫院今天洋溢溫馨、幸福感，陳姓男子在結婚進行曲的音樂聲中，一手持助行器、一手由女友挽著，一起踏上紅毯緩緩前進，並在大家簇擁下感性說出「謝謝妳的照顧，我愛妳，請妳嫁給我」；一襲淡紫色洋裝禮服的女友感動回應「我願意」，場面浪漫溫馨。

大千醫院指出，陳姓男子是院內「腦中風急性後期整合照護計畫（簡稱PAC）」個案，今年1月底因腦中風傷及左腦，影響右側肢體及語言能力，在病情穩定後，由其他醫院轉至大千醫院接受照護，進行密集性的復健治療。

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在一次訪談中，社工師發現陳姓男子與女友相伴多年，卻始終未能有機會給彼此正式的名份，男子生病後為此掛心不已，照護團隊得知此事，特別為兩人精心規劃婚禮，希望助佳偶圓夢。

男子在語言治療師的訓練下，花了1週時間練習，終於在今天白色情人節向杜姓女友求婚成功，大千醫院院長徐千剛、神經內科主任林奕夫擔任證婚人，苗栗市戶政事務所人員到場協助辦理，完成結婚登記。（編輯：唐聲揚）1120314