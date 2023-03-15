高雄社教館推廣漆彈20年 首度挺進原鄉辦巡迴賽

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「運動i台灣2.0 高雄市原住民漆彈運動推廣活動」賽事首日在六龜高中登場，15日以專車載桃源國中師生到六龜高中展開對戰。（高雄市社教館提供提供）中央社記者林巧璉傳真 112年3月15日

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（中央社記者林巧璉高雄15日電）高雄原鄉也可玩漆彈戰，高雄市立社會教育館、高雄市漆彈推廣協會、教育局家庭教育中心等合辦漆彈推廣活動，今年首度讓漆彈場巡迴原鄉，首站賽事今天在六龜高中登場。

「運動i台灣2.0高雄市原住民漆彈運動推廣活動」賽事首日在六龜高中，今天特地以專車載桃園國中師生到六龜高中對戰。主辦單位前一天就進行場佈，也結合六龜高中66週年校慶，別具意義。

社教館新聞稿表示，社教館推廣漆彈活動已有20年歷史，為讓學更多生體驗衝鋒陷陣、實戰漆彈競技的刺激緊張感，今年展開原鄉巡迴活動。參與學校有六龜高中、桃源國中、那瑪夏國中和茂林國中。

六龜高中校長梁華蓁今天帶著200名師生漆彈賽事初體驗，共組40支隊伍參賽。國中生與高中生不分組混打，採殲滅賽單淘汰制，取前3名，勝出隊伍並接力再戰搭車前來的桃源國中強棒隊。

桃源國中校長陳世明也帶著40名師生、組8支隊伍進行分組循環賽。高雄市漆彈推廣協會總幹事莊明樺詳細為選手講解比賽規則、裝備、安全事項。

原鄉學生戰鬥力十足，賽程緊湊刺激。首度參賽的原鄉小勇士都說，第一次拿漆彈槍感覺好奇又興奮。也有人表示，因曾用過獵槍，但漆彈槍沒有後座力、重量比較輕，又不用準星瞄準，使用更好上手。

社教館長沈坤佑表示，這次活動讓學生有難得交流互動，培養互助合作精神。漆彈運動能讓孩子們宣洩壓力、激發冒險犯難和發揮團隊精神。3月26日社教館舉辦「2023全國漆彈大作戰」歡迎民眾組隊挑戰高額獎金。（編輯：黃世雅）1120315