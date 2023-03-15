高雄社教館推廣漆彈20年 首度挺進原鄉辦巡迴賽
2023/3/15 20:17（3/15 20:26 更新）
「運動i台灣2.0 高雄市原住民漆彈運動推廣活動」賽事首日在六龜高中登場，15日以專車載桃源國中師生到六龜高中展開對戰。（高雄市社教館提供提供）中央社記者林巧璉傳真 112年3月15日
（中央社記者林巧璉高雄15日電）高雄原鄉也可玩漆彈戰，高雄市立社會教育館、高雄市漆彈推廣協會、教育局家庭教育中心等合辦漆彈推廣活動，今年首度讓漆彈場巡迴原鄉，首站賽事今天在六龜高中登場。
「運動i台灣2.0高雄市原住民漆彈運動推廣活動」賽事首日在六龜高中，今天特地以專車載桃園國中師生到六龜高中對戰。主辦單位前一天就進行場佈，也結合六龜高中66週年校慶，別具意義。
社教館新聞稿表示，社教館推廣漆彈活動已有20年歷史，為讓學更多生體驗衝鋒陷陣、實戰漆彈競技的刺激緊張感，今年展開原鄉巡迴活動。參與學校有六龜高中、桃源國中、那瑪夏國中和茂林國中。
六龜高中校長梁華蓁今天帶著200名師生漆彈賽事初體驗，共組40支隊伍參賽。國中生與高中生不分組混打，採殲滅賽單淘汰制，取前3名，勝出隊伍並接力再戰搭車前來的桃源國中強棒隊。
桃源國中校長陳世明也帶著40名師生、組8支隊伍進行分組循環賽。高雄市漆彈推廣協會總幹事莊明樺詳細為選手講解比賽規則、裝備、安全事項。
原鄉學生戰鬥力十足，賽程緊湊刺激。首度參賽的原鄉小勇士都說，第一次拿漆彈槍感覺好奇又興奮。也有人表示，因曾用過獵槍，但漆彈槍沒有後座力、重量比較輕，又不用準星瞄準，使用更好上手。
社教館長沈坤佑表示，這次活動讓學生有難得交流互動，培養互助合作精神。漆彈運動能讓孩子們宣洩壓力、激發冒險犯難和發揮團隊精神。3月26日社教館舉辦「2023全國漆彈大作戰」歡迎民眾組隊挑戰高額獎金。（編輯：黃世雅）1120315
高雄市立社會教育館、高雄市漆彈推廣協會及市府教育局家庭教育中心等合辦漆彈推廣活動，今年首度讓漆彈場巡迴原鄉，首站賽事15日在六龜高中熱鬧登場。（高雄市社教館提供提供）中央社記者林巧璉傳真 112年3月15日
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。