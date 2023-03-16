高雄九如橋改建工程啟動 預計115年完工通車

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（中央社記者蔡孟妤高雄16日電）高雄市九如橋位處愛河下游，民國65年興建，市府考量橋齡已達使用年限，將整體重建。高雄市工務局今天說，九如橋改建工程已啟動設計作業，預計年底拆除舊橋，115年完工通車。

高雄市九如橋興建時為了同時跨越愛河及鐵路，橋梁高程抬高，橋梁含引道長達624公尺。但近年鐵路地下化等建設陸續完成，且橋齡已達設計使用年限，經土木技師公會及結構技師公會鑑定橋梁破損狀況已達U3等級，建議整體重建。鑑定分U1至U4共4個等級，U4等級的橋樑是必須馬上派修、U3等級則是1年內要派修。

高雄市工務局新建工程處今天發布新聞稿指出，九如橋改建工程總經費新台幣4.6億元，今年1月已獲內政部同意補助3.6億元、地方自籌1億元，另拆除經費由交通部補助9000萬元。

新工處表示，在市府和議會合作下，2月已完成預算程序，日前順利完成九如橋改建工程的委託設計監造勞務招標，並啟動設計作業。

工務局說明，改建後的九如橋僅跨越愛河，長約70公尺、寬30公尺，兩端引道依都市計畫銜接平面道路，翠華路以西路寬50公尺，同盟三路以東路寬30公尺，配合前後段道路調整路型銜接，具縫合都市紋理及加速區域發展效益。

新工處表示，九如橋改建作業預定今年底利用非汛期期間進行舊橋拆除工程，接續恢復平面道路及橋梁改建，預計115年完工通車。

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工務局指出，新建九如橋將縮短跨度及降低橋梁高度，整體橋梁設計除了滿足結構及交通安全外，也將參考國內外案例，並搭配愛河水岸景觀，橋梁外觀設計將兼具通透性及律動性。

此外，橋面將增加人行道（含自行車）寬度及觀景平台，不但提供街頭表演空間，串聯河岸休憩動線，吸引遊客駐足，橋面下也預留足夠淨高供愛河遊船通過；同時利用夜間照明變化，於愛河上打造亮眼新地景。（編輯：卞金峰）1120316