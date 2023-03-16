鹿港打鐵厝產業園區進入實質開發 自救會聲明反對

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彰化縣政府16日宣布鹿港打鐵厝產業園區已委託開發商完成委託開發契約簽訂及公證，進入實質開發程序。圖為鹿港打鐵厝產業園區北側園區現況。中央社記者吳哲豪彰化攝 112年3月16日

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（中央社記者吳哲豪彰化16日電）彰縣府今宣布鹿港打鐵厝產業園區已委託開發商完成委託開發契約簽訂及公證，進入實質開發程序，反打鐵厝產業園區自救會指出，縣府不顧反對通過環評等程序，表達嚴正抗議。

彰縣府發布新聞稿指出，為促進土地資源有效利用，增加就業機會，積極規畫建置低污染產業園區，以疏解縣內廠商對設廠用地需求，縣府推動成立鹿港打鐵厝產業園區，今年2月與委託開發商完成委託開發契約簽訂及公證，進入實質開發程序。

縣府指出，打鐵厝產業園區是彰縣府第一個自行開發產業園區，面積9.9863公頃，未來可提供約5.9公頃的產業用地，規畫引進機械設備製造業、汽機車及自行車及其零件製造業等產業，提供給新設、擴廠工廠使用，並以用水量小、廢水量少的產業為主，降低對環境影響。

針對縣府宣布鹿港打鐵厝產業園區進入實質開發程序，反打鐵厝產業園區自救會也發新聞稿指出，縣府不顧園區旁富麗大鎮居民過半戶連署反對，強行通過環評等審查程序，表達嚴正抗議。

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自救會指出，日前已委託財團法人環境權保障基金會律師，向台中高等行政法院提起行政訴訟，預計4月11日開庭，表達在地居民堅決反對打鐵厝產業園區的立場，請縣府停止招標開發動工。

環境權保障基金會專職律師黃馨雯表示，打鐵厝產業園區預定地，目前在彰化縣國土計畫被畫為「農業發展地區」，除了符合特定事由外，否則只能作為農業使用。打鐵厝產業園區不符合任何一項事由，卻想要強行開發，已屬違法，她也協助居民正式向台中高等行政法院提起訴訟，捍衛居民權利，期待撤銷違法且不當的打鐵厝產業園區開發計畫。（編輯：黃世雅）1120316