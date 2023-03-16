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公車脫班學子上課等不到車 中市府開罰公車業者

2023/3/16 17:51
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（中央社記者趙麗妍台中16日電）台中市500、525路公車今天上午無預警脫班，造成50多名學生等不到車險些遲到。台中市交通局調查，因司機身體不適，公車業者調度不及才脫班，將依規定開罰。

國民黨籍台中市議員吳呈賢今天上午陸續接獲許多家長打電話抱怨，台中市公車500、525路，今天上午2班次的公車皆脫班，孩子等不到公車，有人直接騎iBike，自大雅到市區上課，有人急電父母求援，約有50多名學生受影響。

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吳呈賢指出，500及525路公車路線行駛大雅區中清路至台中二中及文華高中，是大雅區學子通學的主要交通工具。家長向他投訴，525路公車紀錄不良，昨天上午有2班脫班，今天上午又脫班，而500路公車今天上午也脫班，嚴重影響學生就學。

市府交通局則文字稿訊息回覆，今天上午500及525路公車皆因駕駛員身體不適，而有發車異常情形，交通局將依規懲處台中客運及中鹿客運，並輔導各公司調整運能及整併路線，提供市民穩定的大眾運輸服務，視異常發車情形，處新台幣500至5000元罰款。（編輯：卞金峰）1120316

#吳呈賢
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吳呈賢
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