普發6000元南橫2村落無ATM 盼在派出所領取

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

全民將普發新台幣6000元，海端鄉南橫公路上的利稻村（圖）距離最近的ATM車程需花上40分鐘，長輩搭車往返耗時不便，地方盼能讓當地村民在派出所領取，或由村幹事發放。中央社記者盧太城台東攝 112年3月17日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣17日電）全民普發新台幣6000元，南橫利稻、霧鹿兩村落距離最近的ATM需要40分鐘，長輩搭車往返要花一天時間，地方希望也能在派出所領取，或由村幹事發放。

全民普發新台幣6000元，數位部指出，屏東縣獅子鄉、花蓮縣萬榮鄉、台東縣金峰鄉，未設有郵局或ATM，民眾在3月20日至25日可先向當地7個派出所登記後，就可當地領取現金，不需到「登記入帳」系統登記。

「我們這裡更不方便」海端鄉縣議員張全馨嵐今天告訴中央社記者，海端鄉南橫公路上的利稻和霧鹿村民要領現金遠比金峰鄉還不方便。她說，距離利稻最近的郵局和ATM在海端街上，車程約40分鐘，每天往返只有1車次，因此下山領錢要花整個白天的時間。

再者，利稻和霧鹿村約600多人，以老人家居多，小孩子也不在身邊，這些長輩不會開車，也沒有存款簿和提款卡，以領取現金最方便。

台東縣警察局關山分局霧鹿派出所表示，目前霧鹿和利稻兩村落沒有郵局沒有ATM，雖然日前有全家超商進入霧鹿村，但尚未設置ATM。

霧鹿村鄉民代表古振英表示，希望利稻和霧鹿的普發現金作業也能由派出所辦理，或是由村幹事、村長來發放。（編輯：郭諭儒）1120317