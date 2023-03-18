照顧者需喘息 台東馬偕辦旅行手運動作助舒壓

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（中央社記者盧太城台東縣18日電）家有病人，長期「家庭照顧者」除了極大負擔外，生活也會變一成不變。台東馬偕醫院和富邦慈善基金會看見照顧者的需要，舉辦喘息之旅有旅行、手作、運動等舒壓行程。

台東馬偕醫院發布新聞稿表示，隨著國內醫療科技進步及醫療的便利性，以往無法存活的重症病人，現在都可藉由手術或藥物得到很好的醫療，並且生命可維持很久。因為這樣，許多病人大病之後留在家中或機構，成為家中照顧者極大的負擔。

讓家人有良好的照顧品質，照顧者的生活卻變得一成不變，除了照顧被照顧者及瑣碎家務，日以繼夜不辭辛勞的付出，長期之下，導致過勞及負荷超載。

新聞稿表示，台東馬偕體貼家有長期病患的照顧者，讓他們在承受長期的照顧壓力之餘，可以喘口氣互相打氣，讓照顧之路走的更長遠，於民國89年成立「家庭照顧者支持團體」，至今已有23年了。

近幾年來「台北富邦銀行公益慈善基金會」以行動支持辦理喘息活動，讓家庭照顧者知道照顧的路上並不孤單，社會中有許多團體看見他們的需要，藉由聯誼活動及支持團體強化照顧者的自我調適功能，由同儕支持下找到不同的出口宣洩情緒、壓力，分享照顧經驗及照顧心情，擴大社會支持網絡，在照顧的路上不再孤單、不再無助，並維持最佳的照護品質。

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台東馬偕醫院表示，醫院今年聯手富邦辦理家庭照顧者喘息之旅，仍照往年規劃一系列精彩活動，歡迎台東縣所有的照顧者可以踴躍參加。

今年3場活動，首分別是4月21日「隨心慢遊南迴」、5月26日「給你勇氣，救他一命」、6月30日「厚哩黏牢牢」等，皆是針對辛苦的照顧者而設計，活動中有分享、有旅行、有手作、有運動等舒壓行程，讓照顧之路走的更長更遠，報名電話089-310150轉382社區護理中心。（編輯：李亨山）1120318