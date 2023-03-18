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天氣變熱高麗菜生長快 農民開放民眾自採減少損失

2023/3/18 16:42
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（中央社記者吳哲豪彰化18日電）近來氣溫回暖，導致高麗菜生長速度加快，彰化埔鹽鄉有農民開放民眾自採高麗菜，每顆只要20元；不少民眾聽到消息後特別來搶便宜；農民指出，菜價下滑，只好開放自採減少損失。

彰化縣埔鹽鄉是縣內重要蔬菜產區，主要種植花椰菜和高麗菜，埔鹽鄉新水村有農民開放民眾自採高麗菜；黃姓農民今天接受媒體聯訪指出，最近菜價低，只好自售。

黃姓農民指出，一箱7至8顆的高麗菜，送到市場可賣新台幣170多元，扣除紙箱、運輸等費用後，他們賺不到80元，不如開放菜田讓民眾自採，少虧一點，不過最近天氣開始變熱，除高麗菜外，其他蔬菜生長也會加快，菜價還會下滑。

有民眾說，之前買高麗菜都是用台斤來計算，田裡的高麗菜都用顆來計價，一定要來搶便宜。

溪湖鎮果菜市場股份有限公司總經理徐鉦傑接受媒體聯訪指出，去年底高麗菜價格攀升，很多農民看見價格好開始種植，現在是採收期，價格和蔬菜生產量成反比，除高麗菜外，各類蔬菜價格都會下滑，呼籲民眾多採購食用，多吃蔬菜有益健康。（編輯：龍柏安）1120318

#徐鉦傑
#彰化縣
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