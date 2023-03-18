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迎接賞螢季 宜蘭礁溪鄉公所開辦線上語音導覽

2023/3/18 17:58
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣18日電）每年4到6月晚間，宜蘭縣礁溪鄉匏杓崙路都會出現大量螢火蟲發光，鄉公所今年在現場為遊客規劃「線上語音生態導覽」服務，只要於現場掃QR Code，即可透過手機聆聽。

礁溪鄉公所今天表示，礁溪鄉匏崙村匏杓崙路一帶俗稱小礁溪，林木蓊鬱、清澈水質、無光害及環境未受污染，適合螢火蟲生長繁殖，近年來已成賞螢勝地。每年4月到6月晚間，可看到整座山谷交織成夜間限定的奇幻美景。

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鄉公所指出，今年依往例，在賞螢季開辦12場次免費生態導覽解說活動，邀請生態導覽解說人員，帶領民眾一睹「火金姑」在山林間飛舞點點星光的風采。4月6日中午起可至「真愛趣礁溪」網站報名；但這些活動過去名額有限，就連飯店住客或團客想要參加也向隅，因此公所今年首度開辦「線上語音生態導覽」服務，只要到現場管制點的服務站掃QR Code，就可透過手機聆聽。

頭城農場表示，因農場良好的生態環境，吸引擬紋螢、紅胸黑翅螢、黃緣螢、山窗螢等種類螢火蟲，今年4月與5月推出「夏日賞螢趣、一日體驗」活動。（編輯：張銘坤）1120318

#礁溪鄉公所
#匏杓崙路
#礁溪鄉
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