3議員放棄爭取立委初選 民進黨高市黨部感謝相讓

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（中央社記者洪學廣高雄19日電）民進黨區域立委提名初選明天起登記，3名高雄市議員黃秋媖、郭建盟、林智鴻今天下午宣布不參選，由現任立委爭取連任，市黨部召開記者會感謝黨內同志相讓，展現團結氣勢。

民進黨區域立委提名初選明天起至24日登記，民進黨高市議員黃秋媖先前宣布參選，要挑戰現任立委邱志偉，但今天在燕巢召開記者會宣布不會領表參選。至於市議員林智鴻、郭建盟，下午也在黨內成員陪同下，於高市黨部召開記者會宣布不參選。

民進黨高雄市黨部下午召開「相讓，相牽成」大團結記者會，主委許智善感謝「高雄隊長」市長陳其邁用心努力，感謝黨內同志相讓相牽成，一起為贏得2024總統及立委大選團結打拚。記者會由主委許智善主持，包括陳其邁、立委許智傑、趙天麟、邱志偉、市議員林智鴻、郭建盟均出席。

陳其邁表示，感謝黃秋媖、林智鴻、郭建盟展現政治風範，顧全大局。3議員都是明日之星，在議會不但有專業表現，在議員選舉更獲得選民高度支持，「2024不但要勝選，民進黨更要讓大家看到在經過敗選後，謙虛反省再次成長，以贏得台灣人民肯定」。

許智善表示，為讓台灣更進步發展，黨內同志認真問政，更盡心努力基層服務。2024總統及立委大選，民進黨黨內立委提名領表登記將在明天展開，24日截止。儘管黨內人才濟濟，有意角逐者眾，但在「相讓，相牽成」相互支持下，已展現大團結氣勢，迎向2024的挑戰。

許智善說，感謝陳其邁用心以及黨內同志團結一致，有信心贏得明年大選的全勝利。（編輯：李錫璋）1120319