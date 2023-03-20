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低污染農地違章工廠登記截止 中市114件未送

2023/3/20 18:20
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（中央社記者郝雪卿台中20日電）低污染農地違章工廠提送改善計畫今天下午5時截止，台中市政府統計，已收件7880件、尚未送件114件，部分業者可能以郵寄方式送件，如再有收件將以郵戳為憑納入統計。

政府於2019年修正「工廠管理輔導法」，2020年再次修正，規定低污染未登記工廠2年內申請納管、3年內要提出工廠改善計畫；有2.9萬工廠要在20日前提交改善計畫，才可以取得特定工廠登記，順利合法化。

台中市政府經濟發展局表示，台中市未登記工廠申請納管共7994件，截至下午5時已收件7880件，收件率98.6%；尚未送件114件，未送率1.4%。部分業者可能以郵寄方式送件，近日如再有收件將以郵戳為憑納入統計。

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對於部分業者未送件無續辦原因，經發局指出，經了解多數為經營型態調整、現況已歇業、搬遷、非屬製造業或已縮小規模經營等；其餘未申請者，經過經發局多次電話輔導仍無申請意願。

經發局呼籲，業者若未提出工廠改善計畫，恐喪失輔導資格及爭取合法化的機會，且逾期經清查仍違法，將開罰2萬至10萬元，並要求停工搬遷，若不停工將依法處置斷水、斷電及開罰4萬至20萬元。（編輯：謝雅竹）1120320

#低污染未登記工廠
#納管
#台中市
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