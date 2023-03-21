北市將成立人口對策委員會 力推5項助孕政策

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北21日電）台北市長蔣萬安今天宣布將成立人口對策委員會，透過生育獎勵金加倍、社宅增量及加籤、托育補助加碼，及私幼每學年補助最高新台幣5萬2000元等「5力」，盼降低民眾生養負擔。

蔣萬安出席「催生、助養、好住、助您好孕」5力全開記者會，表示台北市所面臨的人口減少、少子女化及超高齡等問題，不是單一局處或單一政策能處理的，市府目前已積極進行成立人口對策委員會的法制作業，聚焦討論人口政策的規劃、擬定、整合及協調作業，跨局處討論樂婚、生養、宜居、就業、樂活、長照等相關議題。

這「5力」包含生育獎勵金加倍發放、多元興辦社宅增量、提高育有2胎以上家庭入住社宅機會、友善托育補助取消稅率限制加碼及私幼教育扶助方案等。

其中，私幼每學年補助最高5萬2000元，將於8月推出，家有2歲至4歲幼兒就讀北市私立幼兒園，其與父母任一方、監護人共同設籍北市，且最近一年綜合所得稅稅率未達20%，依就讀之幼兒園總收費的不同，北市將給予不同數額的就學補助費用。

教育局舉例，幼兒園每生月收費7276元（含）以下，補助費用為「扣除中央育兒津貼後的學費差額」；月收費7277元至1萬1276元，補助每生每學期1萬3660元；月收費1萬1277元以上，依園所收費的不同，分別補助每生每學期自1萬3661元至最高2萬6000元，每生每學年最高補助5萬2000元。方案詳細內容預計6月公布於教育局網站。

不過，教育局先前曾指出，教育部國民及學前教育署希望私幼補助退場，以免與公共化政策相牴觸，若北市執意推行恐影響補助款。

對此蔣萬安回應，如此一來北市需自籌1.53億，會持續跟中央溝通，且北市為了配合中央推動準公共化也有自掏腰包，如果中央願意協助都很樂見。

在社宅方面，北市針對育有2名以上0至6歲兒女的家庭，將採取加籤制度，提高2倍入住社宅機會，預定112年華榮市場公辦都更、福星社宅年底完工招租即可適用。

此外，設籍於北市營運中社會住宅並育有0至12歲兒女的家庭，除適用每月3000元至1萬1000元補助的分級租金制度外，可再申請加碼育兒租金補助，每育有一名可享有每月1000元租金補助，最高補助每月3000元，預定5月公告受理申請，申請審核通過後即可於6月開始自租金直接扣減。

北市府表示，持續盤點市有財產及都更分回住宅資源，朝多元興辦方式增加社會住宅存量。

另外，今天市政會議通過「台北市生育獎勵金發放辦法」修正草案，第1名子女加碼至4萬元、第2名4.5萬元、第3名以上5萬元，今年4月4日（含當日）以後出生的新生兒都可以受惠。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

北市府指出，因現行規定採北北基共同生活圈設籍期間合併計算，只要新生兒出生時，父或母其中一方在北北基連續設籍期間滿10個月以上，最後申請時設籍在北市，就能請領到加倍的生育獎勵金。

此外，北市友善托育補助今年起取消稅率限制，並自4月4日起兒童送托準公共托嬰中心或準公共居家托育人員的家庭，再加碼友善托育補助1000元，預計將有5200名兒童受惠。（編輯：方沛清）1120321