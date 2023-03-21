彰化市自來水管破漏、路面塌陷 預計傍晚修復

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（中央社記者蕭博陽彰化縣21日電）彰化市平和八街地面今天突然塌陷，不斷湧出自來水，長方形陷落處成為小水池，台水表示，管徑65釐米水管破漏，止水後立即搶修，預計傍晚修復。

彰化市崙平里平和八街地面上午突然塌陷，範圍長約5公尺、寬3公尺，且塌陷處不斷冒出水源，由於正值中南部水情緊張時期，水資源流失引起居民議論。

台灣自來水公司第十一區管理處表示，民眾通報與今天上午花蓮萬榮地震發生時間接近，可能原有的管線小破洞經地震搖晃拉扯而更嚴重，所幸受損水管是管徑65釐米的小型管線，算是小破漏，止水後開始搶修，也會重鋪路面。

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另外，配合台中市聚興配水池新舊管連接及鳥嘴潭人工湖下游管線B1工程，水公司21日上午10時至23日上午9時施工，停水影響區域及時間為彰化市建寶里、光南里、延平里、延和里合計7891戶，停水時間21日晚間10時至22日中午12時。

至於彰化市向陽里、南興里、南美里合計6349戶，及和美鎮糖友里、中寮里、中圍里及犁盛里合計4351戶降壓，台水表示，平和八街破管搶修位於彰化市崙平里，不在這次施工停水、降壓區域，且今天傍晚就可修復破管，因此不影響原定工程停水計畫。（編輯：唐聲揚）1120321