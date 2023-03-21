新北身障者福利增 7月底起持愛心卡搭捷運可扣點

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（中央社記者高華謙新北21日電）新北市為保障17萬餘名身心障礙者權益，今年7月底起擴大愛心悠遊卡使用範圍，身障者只要持愛心卡搭捷運就能從480點額度內扣點，預計市府每年要多支應新台幣8000萬元。

為照顧身障者，新北提供愛心卡和愛心陪伴卡，讓持卡人享有搭乘台北市、新北市與基隆市公車或雙北捷運等優惠。不過在愛心卡部分，目前僅有65歲以上民眾與55歲以上原住民族群搭北北基市區公車與捷運都享優惠，低於年齡限制者，只有搭乘北北基市區公車時能扣點。

新北市長侯友宜出席「身障者持愛心卡搭捷運可扣點發布暨文傑建設、川方企業捐贈復康巴士記者會」時宣布，今年7月底起取消年齡限制，只要是身障者持愛心卡，就能在每人每月480點額度內免費搭北北基市區公車及雙北捷運，希望提供多元交通選擇，鼓勵身障者參與社會活動。

侯友宜表示，新北市有17萬餘名身心障礙者，希望此舉能減少他們的負擔，雖然市府每年要多支應8000萬，但期待能給他們更多支持的力量，讓新北處處有愛心。

中華關愛身障者協會理事長陳青琪說，身障者最大的問題是行動，要能走出去才能就學、就醫與就養。感謝這項政策增加身障者福利，讓他們外出更方便。

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新北市議員金瑞龍告訴中央社記者，他過去就曾參與這項政策提案，很高興終於通過，讓身障者受惠良多，「滿欣慰的」；他也希望在財源允許下，未來能逐步將點數使用範圍擴及到台鐵、Youbike與計程車等。

對此，新北市政府社會局老人福利科長林妏燕說，目前確定未來將納入台鐵，不過由於台鐵相關機台系統操作等都涉及全國性作業，因此目前還在等台鐵進度。（編輯：方沛清）1120321