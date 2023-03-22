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高雄旗津音樂祭百大DJ演出 網路報名免費入場

2023/3/22 12:42
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（中央社記者蔡孟妤高雄22日電）吸引遊客到旗津觀光，高雄市觀光局今天表示，旗津有不少特色景點，其中旗津沙灘吧將於4月1日至4日推出「春島沙灘音樂祭」，有百大DJ現場演出，可網路報名免費入場。

高市觀光局今天新聞稿表示，高雄4月除有五月天、張惠妹、大港開唱等演唱會，旗津沙灘吧也將在4月1日至4日推出春島沙灘音樂祭，有百大DJ Naeleck現場演出，邀民眾來旗津享受微涼海風和音樂，名額有限，網路報名免費入場。

觀光局長高閔琳說，旗津一直在改變升級，市府除了持續建設優質環境，也招商引入特色店家，打造更具魅力的旗津，推薦民眾來旅遊。

觀光局指出，旗津沙灘吧位在旗津海岸公園旁，南洋吧檯風格和美式半室外空間，吸引大批遊客享受旗津風光。另外，位於旗津貝殼館旁的「海之星沙灘俱樂部」，遊客晚上可在沙灘旁戶外座位聽音樂喝飲料，享受寧靜夏日輕鬆氛圍。

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位於旗津海景第一排的旗津豪華露營區，則是夜宿旗津好選擇，年初更換新帳篷，帳篷內有冷氣、床鋪、桌椅等齊全設備。還有旗津彩虹教堂、星空隧道等知名景點，吸引遊客拍照打卡。

觀光局指出，旗津連假經常吸引大批旅遊人潮，呼籲遊客儘量搭乘大眾運輸工具。旗津渡輪營業時間為清晨5時至隔夜凌晨2時，不必擔心夜間返回市區交通接駁問題；也推薦留宿旗津，享受旗津美食和購買伴手禮。（編輯：郭諭儒）1120322

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