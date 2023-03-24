高雄迎演唱會人潮 捷運輕軌運輸規劃升級

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（中央社記者蔡孟妤高雄24日電）高雄4月有多場演唱會，高雄捷運公司今天公布運輸計畫，包括縮短班距、加開空車加班車等，估可在1.5至2小時內完成疏運。高雄市長陳其邁說，高雄市會做好準備，迎接樂迷。

韓國女團BLACKPINK日前到高雄開演唱會，吸引大批人潮，4月還有樂團五月天、歌手張惠妹及大港開唱將在高雄演出。陳其邁今天出席活動接受媒體聯訪時表示，3、4月演唱會多，高雄市會盡地主之誼，做好交通、食宿等準備，迎接樂迷。

陳其邁指出，尤其4月1日有五月天、張惠妹及大港開唱同日分別在世運主場館、巨蛋、駁二舉行演唱會，預估將吸引約7萬5000人，非常熱鬧，精彩可期。

高雄捷運公司今天公布捷運及輕軌系統運輸計畫，高捷公司表示，捷運在演唱會進場階段下午3時至6時30分，班距會由平日4至6分鐘，縮短為3至4分鐘。高捷評估進場階段每小時約可載運1萬5000人，足以因應進場疏運需求。

散場階段預估晚間11時起進入高峰，捷運將加入空車加班車，最短班距約可達2分鐘一班。高捷評估尖峰班距搭配空車加班車，及必要時區間車手法因應，約可在1.5至2小時內完成疏運。

高捷公司表示，如果演唱會因安可曲延後散場，高雄捷運也會延長營運時間，直到將所有歌迷旅客載運完畢為止。輕軌部分，因應大港開唱，除尖峰時刻班距縮短為8至10分鐘，也將視人潮啟動區間車運行模式。

因大港開唱演唱會地點同時鄰近捷運站及輕軌站，高捷公司與市府呼籲乘客，去程可任選捷運與輕軌前往，回程建議可至高捷O1西子灣站或O2鹽埕埔站搭乘捷運離場。

此外，張惠妹各場演唱會當日，歌迷如搭乘捷運前往巨蛋站，將可聽到張惠妹向粉絲問好的聲音。3月29日至4月16日，持張惠妹、五月天、大港開唱演唱會票根或憑證至高捷商品館及美麗島站商圈，均可享多項優惠。（編輯：郭諭儒）1120324