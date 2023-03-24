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芳苑1肉鴨場確診禽流感 彰化累計8養禽場染疫

2023/3/24 16:08（3/24 17:01 更新）
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彰化動防所針對曾發生禽流感的養禽場周邊進行監測，發現芳苑鄉一場肉鴨場有H5N1亞型高病原性禽流感病毒，防疫人員24日撲殺場內190隻肉鴨。（彰化縣政府提供）中央社記者吳哲豪傳真 112年3月24日
彰化動防所針對曾發生禽流感的養禽場周邊進行監測，發現芳苑鄉一場肉鴨場有H5N1亞型高病原性禽流感病毒，防疫人員24日撲殺場內190隻肉鴨。（彰化縣政府提供）中央社記者吳哲豪傳真 112年3月24日
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（中央社記者吳哲豪彰化24日電）彰化動防所針對曾發生禽流感的養禽場周邊進行監測，發現芳苑鄉一場肉鴨場有H5N1亞型高病原性禽流感病毒，動防所人員今天撲殺190隻肉鴨，全縣今年已有8場養禽場發生禽流感。

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彰化縣動物防疫所發布新聞指出，動防所針對禽流感案例場持續進行周邊監測採樣工作，20日在芳苑鄉一場肉鴨場採樣監測，昨天確認場內有H5N1亞型高病原性禽流感病毒，防疫人員今天完成撲殺及消毒工作，撲殺190隻肉鴨。

動防所表示，今年元旦至今，全縣已有8場養禽場發生禽流感疫情，總計撲殺25萬多隻家禽，呼籲縣內養禽場持續加強檢視並落實場內各項生物安全措施，加強場區消毒工作，嚴格禁止場外各式車輛及人員進場。（編輯：謝雅竹）1120324

#禽流感
#肉鴨場
#芳苑
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