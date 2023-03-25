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基隆嶼4月開放登島 海淡系統可自給自足用水

2023/3/25 11:45（3/25 14:06 更新）
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基隆市政府公告，基隆嶼4月1日到10月31日開放登島，每天上限1200名。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 112年3月25日
基隆市政府公告，基隆嶼4月1日到10月31日開放登島，每天上限1200名。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 112年3月25日
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（中央社記者王朝鈺基隆25日電）基隆市政府公告，基隆嶼4月1日到10月31日開放登島，每天上限1200名，另島上「海水淡化處理系統」已點交啟用，用水可自給自足。

基隆市政府產業發展處長林鼎超透過社群網站臉書（Facebook）表示，產發處2年前委託工業技術研究院在島上建立海淡系統，供應海巡人員民生用水，經2年試營運與調整，趕在基隆嶼開放前啟用，而為保護島上自然生態，基隆嶼一天只開放1200名遊客登島。

基市府產發處海洋及農漁發展科長蔡馥嚀說，基隆嶼海淡系統正常運作下，每小時可用海水產出1500公升淡水，存放於基隆嶼上100公噸儲水槽，達滿水位時就自動停止造水。

蔡馥嚀表示，以每天1200名遊客、每人使用2.5公升用水計算，海淡系統2小時就可產出一天所需3000公升用水。（編輯：李明宗）1120325

基隆嶼4月1日到10月31日開放登島，基隆市政府產業發展處長林鼎超表示，島上「海水淡化處理系統」（圖）已點交啟用，用水可自給自足。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 112年3月25日
基隆嶼4月1日到10月31日開放登島，基隆市政府產業發展處長林鼎超表示，島上「海水淡化處理系統」（圖）已點交啟用，用水可自給自足。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 112年3月25日
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